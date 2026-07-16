Coahuila reforzará el Poder Judicial ante ingreso de más de 81 mil demandas al año

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, anunció que el Gobierno del Estado autorizó una ampliación presupuestal para fortalecer la impartición de justicia mediante la contratación de más secretarios, actuarios y personal de apoyo.

El funcionario explicó que cada año se presentan alrededor de 81 mil nuevas demandas en la entidad. Esa carga de trabajo obliga al sistema judicial a resolver cerca de 85 mil asuntos para evitar rezagos. Actualmente, existen unos 200 mil juicios en trámite, según informó.