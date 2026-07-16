Coahuila reforzará el Poder Judicial ante ingreso de más de 81 mil demandas al año
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La ampliación presupuestal permitirá contratar más secretarios, actuarios y personal de apoyo para agilizar la atención de los juicios y evitar rezagos
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, anunció que el Gobierno del Estado autorizó una ampliación presupuestal para fortalecer la impartición de justicia mediante la contratación de más secretarios, actuarios y personal de apoyo.
El funcionario explicó que cada año se presentan alrededor de 81 mil nuevas demandas en la entidad. Esa carga de trabajo obliga al sistema judicial a resolver cerca de 85 mil asuntos para evitar rezagos. Actualmente, existen unos 200 mil juicios en trámite, según informó.
Mery Ayup señaló que Coahuila ocupa el décimo lugar nacional en presentación de demandas en primera instancia, junto con entidades como Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz y Jalisco, las cuales concentran el 50 por ciento de los nuevos juicios del país.
Indicó que el elevado número de asuntos refleja la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia. Agregó que el fortalecimiento del Poder Judicial permitirá brindar una atención más eficiente y oportuna, además de reducir la carga de trabajo en los órganos jurisdiccionales.