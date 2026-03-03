Aseguran inmueble y kilos de droga tras denuncia ciudadana en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– En una incursión táctica derivada de trabajos de inteligencia y denuncias ciudadanas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), pertenecientes a la Región Norte II de la Fiscalía General de Justicia, lograron el aseguramiento de un importante cargamento de droga sintética en el municipio fronterizo de Acuña.

El despliegue policial, ejecutado mediante una orden judicial de cateo, se centró en un inmueble ubicado sobre la calle Bartolomé, en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa. Según los reportes oficiales, la intervención fue el resultado de una denuncia anónima que alertó a las corporaciones de los tres niveles de gobierno sobre actividades ilícitas en dicho domicilio.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan a adolescente sin signos vitales en el patio de su casa en Múzquiz

Al ingresar a la propiedad, los agentes de investigación localizaron diversos paquetes envueltos con cinta canela, los cuales contenían una sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina, popularmente conocida como ”cristal”. Tras el pesaje oficial realizado por las autoridades, se determinó que el cargamento arrojó un peso aproximado de 5.8 a 6 kilogramos.

Además del narcótico, en el sitio fueron incautadas básculas grameras, herramientas comúnmente utilizadas para el fraccionamiento y dosificación de sustancias prohibidas para su venta al menudeo. Pese al éxito en la localización de la droga, el reporte policial confirmó que no se realizaron detenciones durante el operativo, encontrándose la vivienda sin ocupantes al momento del arribo de las fuerzas del orden.

Este golpe en Ciudad Acuña no es un hecho aislado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que esta acción forma parte de la ”Operación Frontera Norte”, una estrategia que, durante el periodo del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026, ha intensificado los cateos en diversas entidades.

En el mismo marco operativo, el Gabinete de Seguridad reportó que en Saltillo también se asestó un golpe al decomisar 10 kilos de marihuana y asegurar otro inmueble. A nivel nacional, desde que inició esta ofensiva el 5 de febrero de 2025, las cifras son contundentes: más de 12,000 detenciones y el decomiso de 128,140 kilos de diversas drogas.

El inmueble en Altos de Santa Teresa quedó bajo resguardo de la autoridad estatal, mientras que el cargamento de metanfetamina fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación correspondiente contra quien resulte responsable.

(Con información de medios locales)