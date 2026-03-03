Hallan a adolescente sin signos vitales en el patio de su casa en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.– La tranquilidad de la Villa de Palaú se vio interrumpida la noche del pasado domingo, cuando el hallazgo de un adolescente sin vida en el patio de una vivienda particular movilizó a los cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales. El incidente, registrado en pleno “Día de la Familia”, se suma a la creciente estadística de decesos por autolesión en la Región Carbonífera. Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Rivera, en el sector conocido como el Barrio Agrario. De acuerdo con las primeras indagatorias policiales, el cuerpo del menor, identificado preliminarmente como Bryan (o Brandon en otros reportes de campo), de 14 años de edad, fue descubierto suspendido del cuello en un árbol situado en la parte trasera de la propiedad. TE PUEDE INTERESAR: Respaldan coahuilenses gestión de Manolo Jiménez; es segundo lugar nacional

El reporte inicial indica que un grupo de niños que se encontraba en las cercanías realizó el macabro descubrimiento. Ante los gritos de alerta, familiares del adolescente intervinieron de inmediato, descolgándolo en un intento desesperado por reanimarlo. Sin esperar el arribo de las unidades de emergencia, vecinos y parientes procedieron a trasladar al joven por sus propios medios hacia la unidad médica más cercana para intentar agilizar su atención.

El joven fue ingresado de urgencia a la Clínica número 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Villa de Palau. Sin embargo, al momento de ser valorado por el personal de guardia en el área de urgencias, se determinó que ya no contaba con signos vitales. La noticia del deceso fue notificada de inmediato a las autoridades correspondientes. Al nosocomio arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, adscritos a la delegación Carbonífera. Los agentes procedieron con el acordonamiento perimetral y la toma de declaraciones de los deudos para integrar la carpeta de investigación. Posteriormente, se ordenó el traslado del cuerpo al anfiteatro de la localidad con el fin de practicarle la necropsia de ley, procedimiento que confirmará de manera técnico-científica la causa exacta del fallecimiento. Este suceso marca un punto crítico en las estadísticas locales, representenado el sexto caso de suicidio en lo que va del año en esta zona del estado. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han revelado si se localizó algún recado póstumo o si existían señales previas que indicaran la decisión del menor. Especialistas han reiterado a la población la importancia de vigilar la salud mental en adolescentes y fortalecer los canales de comunicación. Para casos de crisis, se recuerda que existen líneas de auxilio disponibles las 24 horas, como el sistema de emergencias 911 y la Línea de la Vida (800 911 2000). (Con información de medios locales)

