Saltillense Elsa Piña clasifica al Premundial Juvenil de Tenis tras ganar en Acapulco

La tenista saltillense Elsa Lauren Piña Boiko aseguró su lugar en el Premundial Juvenil tras quedarse con el título del selectivo nacional de la categoría 14 años y menores, certamen disputado en Acapulco como parte de las actividades del Abierto Mexicano de Tenis.

El torneo reunió a las ocho mejores raquetas del ranking nacional en cada categoría, convocatoria emitida por la Federación Mexicana de Tenis. Piña Boiko llegó a la competencia ubicada en el segundo puesto de la clasificación y terminó su participación levantando el trofeo, resultado que le abrió la puerta a la siguiente etapa del proceso internacional.

Con el campeonato, la coahuilense obtuvo el pase al Premundial Juvenil, programado del 13 al 18 de abril en Canadá. La justa será clave en su calendario, al representar su primera experiencia en un torneo clasificatorio de este nivel y una oportunidad para medirse ante jugadoras de otros países del continente.

El selectivo en Acapulco se desarrolló bajo un formato que exigía regularidad desde la fase inicial, debido al reducido número de participantes. Cada partido tuvo peso en la definición del cuadro, por lo que la constancia fue determinante para aspirar al título. Piña logró avanzar ronda a ronda hasta colocarse en la final, donde confirmó su posición como una de las referentes nacionales en su categoría.