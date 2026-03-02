Saltillense Elsa Piña clasifica al Premundial Juvenil de Tenis tras ganar en Acapulco
La saltillense se coronó en el selectivo nacional Sub-14 organizado por la Federación Mexicana de Tenis en Acapulco y consiguió su pase al Premundial Juvenil que se disputará del 13 al 18 de abril en Canadá
La tenista saltillense Elsa Lauren Piña Boiko aseguró su lugar en el Premundial Juvenil tras quedarse con el título del selectivo nacional de la categoría 14 años y menores, certamen disputado en Acapulco como parte de las actividades del Abierto Mexicano de Tenis.
El torneo reunió a las ocho mejores raquetas del ranking nacional en cada categoría, convocatoria emitida por la Federación Mexicana de Tenis. Piña Boiko llegó a la competencia ubicada en el segundo puesto de la clasificación y terminó su participación levantando el trofeo, resultado que le abrió la puerta a la siguiente etapa del proceso internacional.
Con el campeonato, la coahuilense obtuvo el pase al Premundial Juvenil, programado del 13 al 18 de abril en Canadá. La justa será clave en su calendario, al representar su primera experiencia en un torneo clasificatorio de este nivel y una oportunidad para medirse ante jugadoras de otros países del continente.
El selectivo en Acapulco se desarrolló bajo un formato que exigía regularidad desde la fase inicial, debido al reducido número de participantes. Cada partido tuvo peso en la definición del cuadro, por lo que la constancia fue determinante para aspirar al título. Piña logró avanzar ronda a ronda hasta colocarse en la final, donde confirmó su posición como una de las referentes nacionales en su categoría.
El resultado da continuidad a un proceso que comenzó a tomar forma en 2025, cuando la jugadora de Saltillo dio el salto al circuito internacional juvenil de la Federación Internacional de Tenis. En su año de debut dentro del ITF World Tennis Tour Juniors, alcanzó las semifinales en el J30 de Managua, Nicaragua, además de instalarse en los cuartos de final en los torneos J30 y J60 de Santa Tecla, El Salvador.
Esos antecedentes le permitieron sumar puntos y experiencia fuera del país, elementos que ahora respaldan su clasificación al Premundial. El reto en Canadá implicará enfrentar a rivales con mayor recorrido internacional, en una competencia que suele marcar el rumbo de quienes buscan consolidarse en el alto rendimiento juvenil.
Para el tenis coahuilense, la presencia de Piña en esta fase representa también la posibilidad de mantener representación en escenarios continentales. A poco más de un mes de la cita en territorio canadiense, la preparación estará enfocada en ajustar detalles técnicos y físicos, con la mira puesta en dar un siguiente paso dentro de su proyección deportiva.