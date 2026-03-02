Prevén hasta 15 mil asistentes en marcha 8M en Saltillo

Colectivas feministas convocaron a la marcha del 8 de marzo en Saltillo, que partirá este domingo a las 3:30 de la tarde desde la explanada del Tecnológico de Saltillo y concluirá —a lo que se dijo— en la Plaza Nueva Tlaxcala, donde se realizará un “meeting” con actividades artísticas y participación abierta para víctimas que deseen exponer sus casos.

Las organizadoras estimaron que la asistencia podría oscilar entre 10 mil y 15 mil mujeres, cifra similar a la del año pasado, y señalaron que la movilización será autogestiva y separatista.

“La marcha es completamente autogestiva, construida desde la organización independiente de mujeres feministas radicales. No responde a partidos ni instituciones, responde a la urgencia”, expresaron.

Indicaron que el contingente estará conformado por cinco bloques: familias de víctimas de feminicidio y desaparición forzada; maternidades e infancias; mujeres con discapacidad o movilidad limitada; batucada; y un bloque separatista.

Sobre este último, señalaron: “El separatismo no es exclusión, es una postura política y una medida de autoprotección. Los espacios separatistas que convocamos no buscan dividir, sino proteger, contener y garantizar seguridad emocional y física para mujeres y niñas”.

Reiteraron que la marcha será exclusivamente para mujeres biológicas. “El sujeto político del feminismo es la mujer. Haber nacido con vulva, con útero, tener cromosomas XX, ser mujer biológica”, señalaron.

Las organizadoras afirmaron que no es necesario registrarse ni pertenecer a alguna colectiva para participar. “¿Qué es lo que necesitas para ir a una marcha feminista? Querer ir, asistir. Punto”.

En materia de seguridad interna, informaron que contarán con bloques identificados por colores para primeros auxilios, apoyo psicológico, acompañamiento jurídico y resguardo. Además, recomendaron compartir ubicación en tiempo real, retirarse por calles transitadas y utilizar puntos violetas en caso de sentirse en riesgo.

Durante la rueda de prensa, las colectivas hicieron un llamado a candidatas y candidatos en el actual proceso electoral para asumir compromisos con la agenda feminista. “Exigimos propuestas medibles, presupuestos etiquetados para la prevención y atención de la violencia y mecanismos reales de rendición de cuentas”.