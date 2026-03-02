Prevén hasta 15 mil asistentes en marcha 8M en Saltillo
El recorrido iniciará a las 3:30 de la tarde en el Tecnológico de Saltillo y concluirá en la Plaza Nueva Tlaxcala; autoridades anuncian operativo de seguridad y acompañamiento médico.
Colectivas feministas convocaron a la marcha del 8 de marzo en Saltillo, que partirá este domingo a las 3:30 de la tarde desde la explanada del Tecnológico de Saltillo y concluirá —a lo que se dijo— en la Plaza Nueva Tlaxcala, donde se realizará un “meeting” con actividades artísticas y participación abierta para víctimas que deseen exponer sus casos.
Las organizadoras estimaron que la asistencia podría oscilar entre 10 mil y 15 mil mujeres, cifra similar a la del año pasado, y señalaron que la movilización será autogestiva y separatista.
“La marcha es completamente autogestiva, construida desde la organización independiente de mujeres feministas radicales. No responde a partidos ni instituciones, responde a la urgencia”, expresaron.
Indicaron que el contingente estará conformado por cinco bloques: familias de víctimas de feminicidio y desaparición forzada; maternidades e infancias; mujeres con discapacidad o movilidad limitada; batucada; y un bloque separatista.
Sobre este último, señalaron: “El separatismo no es exclusión, es una postura política y una medida de autoprotección. Los espacios separatistas que convocamos no buscan dividir, sino proteger, contener y garantizar seguridad emocional y física para mujeres y niñas”.
Reiteraron que la marcha será exclusivamente para mujeres biológicas. “El sujeto político del feminismo es la mujer. Haber nacido con vulva, con útero, tener cromosomas XX, ser mujer biológica”, señalaron.
Las organizadoras afirmaron que no es necesario registrarse ni pertenecer a alguna colectiva para participar. “¿Qué es lo que necesitas para ir a una marcha feminista? Querer ir, asistir. Punto”.
En materia de seguridad interna, informaron que contarán con bloques identificados por colores para primeros auxilios, apoyo psicológico, acompañamiento jurídico y resguardo. Además, recomendaron compartir ubicación en tiempo real, retirarse por calles transitadas y utilizar puntos violetas en caso de sentirse en riesgo.
Durante la rueda de prensa, las colectivas hicieron un llamado a candidatas y candidatos en el actual proceso electoral para asumir compromisos con la agenda feminista. “Exigimos propuestas medibles, presupuestos etiquetados para la prevención y atención de la violencia y mecanismos reales de rendición de cuentas”.
SECRETARÍA DE LAS MUJERES ASEGURA ACOMPAÑAMIENTO
La titular de la Secretaría de las Mujeres en Coahuila, Mayra Valdés, informó que el Gobierno del Estado brindará acompañamiento para garantizar la seguridad de las asistentes en Saltillo, Torreón y Monclova. “Buscamos que ese día 8 salgan todas las mujeres, niñas y adolescentes a manifestarse de una manera libre, pacífica”, dijo.
Indicó que se contará con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y ambulancias del sector salud para atender cualquier eventualidad por golpes de calor o malestares.
Además, el DIF Estatal prestará carriolas para mujeres que acudan con bebés o niñas y niños pequeños. “La idea es que, si van a marchar, puedan hacerlo de la manera más cómoda posible”, dijo.
Sobre posibles intervenciones en inmuebles públicos, comentó que en años anteriores “se les ha permitido que se expresen libremente a través de pinturas tanto en el piso como en algunas paredes”.
DESPLIEGUE DE SEGURIDAD
El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que habrá presencia de fuerzas de seguridad para resguardar la integridad de las manifestantes.
“Partimos de la buena fe, del respeto a que estos movimientos son genuinos. Vamos a estar monitoreando porque hay que respetar a quienes genuinamente se tienen que manifestar”, compartió.
Añadió que, en caso de que alguien intente generar riesgos, se actuará conforme a la ley. “Si hubiera alguien que quisiera aprovechar para poner en riesgo a las mismas mujeres que se manifiesten, estarían ahí las fuerzas de seguridad para actuar”.
Respecto al número de elementos desplegados, señaló que se definirá 72 horas antes, una vez confirmados puntos de partida y municipios. Indicó que se privilegiará la presencia de mujeres dentro del operativo. “Tenlo por asegurado que en su mayoría son mujeres”, dijo.
La concentración iniciará a las 3:30 de la tarde y el arranque del contingente está previsto alrededor de las 4:00 horas. El recorrido avanzará por Venustiano Carranza hasta Pérez Treviño, continuará por Allende y concluirá en la Plaza Nueva Tlaxcala.