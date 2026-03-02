Donald Trump analizará represalia a Irán tras ataque a su Embajada en Riad, Arabia Saudita
El enviado especial para medio oriente de Estados Unidos, Steve Witkoff, aseguró que Irán tenía grandes cantidades de uranio para la fabricación de armas nucleares
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “pronto” dará a conocer cuál será la represalia por el ataque con drones contra la Embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita, mientras la sede diplomática emitió una alerta de seguridad y orden de confinamiento para sus ciudadanos tras la agresión.
El mandatario hizo la declaración este martes al ser cuestionado por la corresponsal Kellie Meyer, de News Nation. Posteriormente, la periodista señaló en su cuenta de X que el presidente le indicó que desplegaría tropas en el terreno “solo si es necesario” y que no detallaría qué tipo de acciones por parte de Irán podrían detonar esa decisión.
En días previos, la Administración del presidente Donald Trump había advertido que los ataques contra Irán se ampliarán durante las próximas cuatro semanas y el lunes reiteró que mantendrá la ofensiva en las semanas siguientes, aunque sin precisar las medidas concretas.
ALERTAN A CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES EN ARABIA SAUDITA
El lunes, la embajada en Riad emitió una alerta en la que recomendó a los ciudadanos estadounidenses en Arabia Saudita que “se congelen de inmediato” y eviten acudir a sus instalaciones hasta nuevo aviso, luego de que el inmueble fuera blanco del ataque.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa saudí, la agresión fue perpetrada con drones. Medios estadounidenses informaron que no se reportaron personas heridas tras el incidente en la sede diplomática.
El ataque en territorio saudí se produjo en el contexto de una serie de acciones militares atribuidas a Irán durante la madrugada, que incluyeron el lanzamiento de misiles contra Israel, según reportes desde Tel Aviv. Asimismo, el Departamento de Estado recomendó a sus ciudadanos en 14 países de la región —entre ellos Arabia Saudita, Jordania y Líbano— evacuar mientras permanezcan disponibles vuelos comerciales.
ASESOR DE TRUMP JUSTIFICA ATAQUE A IRÁN
El enviado especial para medio oriente de Estados Unidos, Steve Witkoff, aseguró que Irán tenía grandes cantidades de uranio para la fabricación de armas nucleares durante una entrevista en la que justificó la operación militar de su país en Teherán el fin de semana.
“Los iraníes nos dijeron directamente y sin ningún pudor que poseen 460 kilogramos de uranio enriquecido al 60%”, indicó Witkoff, quien encabezaba las negociaciones con Teherán, durante una entrevista con la cadena Fox News.
El enviado especial dijo que los iraníes se “jactaron” de que podrían fabricar hasta 11 bombas nucleares. Witkoff, que estuvo a cargo de las rondas de negociación con Irán desde abril de 2025, aseguró que “estaba claro que sería imposible” llegar a un acuerdo.
Las declaraciones vertidas esta noche en Fox van en secuencia con las declaraciones que otros altos mandos de la Administración Trump han emitido en las últimas horas intentando legitimar el actuar de sus fuerzas armadas del fin de semana con el que se eliminó al máximo líder de Irán, Ali Jamenei.
(Con información de EFE)