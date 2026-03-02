Donald Trump analizará represalia a Irán tras ataque a su Embajada en Riad, Arabia Saudita

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “pronto” dará a conocer cuál será la represalia por el ataque con drones contra la Embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita, mientras la sede diplomática emitió una alerta de seguridad y orden de confinamiento para sus ciudadanos tras la agresión.

El mandatario hizo la declaración este martes al ser cuestionado por la corresponsal Kellie Meyer, de News Nation. Posteriormente, la periodista señaló en su cuenta de X que el presidente le indicó que desplegaría tropas en el terreno “solo si es necesario” y que no detallaría qué tipo de acciones por parte de Irán podrían detonar esa decisión.

En días previos, la Administración del presidente Donald Trump había advertido que los ataques contra Irán se ampliarán durante las próximas cuatro semanas y el lunes reiteró que mantendrá la ofensiva en las semanas siguientes, aunque sin precisar las medidas concretas.

ALERTAN A CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES EN ARABIA SAUDITA

El lunes, la embajada en Riad emitió una alerta en la que recomendó a los ciudadanos estadounidenses en Arabia Saudita que “se congelen de inmediato” y eviten acudir a sus instalaciones hasta nuevo aviso, luego de que el inmueble fuera blanco del ataque.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa saudí, la agresión fue perpetrada con drones. Medios estadounidenses informaron que no se reportaron personas heridas tras el incidente en la sede diplomática.