Asociaciones civiles denuncian falta de apoyo del DIF de Coahuila y el subejercicio del presupuesto

En tres años, alrededor de 9 de cada 10 pesos presupuestados no se destinaron a ONG’s.

El programa “Organizaciones Unidas por Coahuila” del DIF estatal recibió un presupuesto de 8 millones 910 mil pesos de 2019 al 2021, de estos solo utilizó 916 mil 766 pesos y benefició a 15 de las 343 organizaciones de la sociedad civil registradas en su padrón.

Las asociaciones civiles que atienden a población vulnerable denunciaron la falta de apoyo por parte de la institución que, según la información obtenida a través de Transparencia, subejerció el dinero que podría ayudarles a solventar sus necesidades.

En 2020, la organización Escucha Mis Manos, para personas con discapacidad auditiva, recibió 3 mil pesos de Organizaciones Unidas por Coahuila. La presidenta y fundadora Raquel Peralta desconocía que ese año había un presupuesto de 3.9 millones de pesos de los cuales se ejercieron 598 mil 466, es decir que sólo se utilizó el 15.30% de los fondos asignados.

“(Con ese dinero) hubiera empezado una escuela para sordos, para capacitación y formación de intérpretes, ya hubiera empezado la capacitación de psicólogos”, comentó.

Organizaciones Unidas por Coahuila es uno de los 44 programas del DIF estatal cuyo objetivo es mejorar la operación y cobertura de servicios de las organizaciones ya constituidas o en proceso de legalización.

De 2019 a 2021, bajo el rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, el DIF Coahuila recibió mil 600 millones de pesos, de los cuales, los recursos asignados al programa Organizaciones Unidas Por Coahuila representa el 0.55% de esa bolsa.

Para 2021 ese presupuesto disminuyó a menos de la mitad, a pesar de que la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos de Coahuila, Capítulo Sexto, Artículo 21, apunta que “los recursos destinados a los programas, proyectos y servicios de asistencia social son prioritarios y de interés público, por lo que no podrán ser inferiores, en términos reales, al del ejercicio fiscal inmediato anterior”.

Que en esos tres años solo se entregara cerca de 1 de cada 10 pesos de los recursos asignados, contraviene también las reglas de operación de Organizaciones Unidas por Coahuila y la respuesta a la solicitud de información con el folio 50099200004122, refieren que el monto sobrante no aplicado de cada año en curso debía destinarse al mismo programa en el próximo ejercicio fiscal; sin embargo, en los reportes anuales siguientes la suma no se incrementó en esa medida e incluso, disminuyó.

¿Y LOS RECURSOS?

Sandra Luz de Santiago, coordinadora de Desarrollo Institucional de la Fundación Down de la Laguna, que atiende a personas con este síndrome desde los 45 días de nacidos hasta los 35 años, dijo no saber de los recursos disponibles.

“Esa información la desconocíamos, sinceramente nosotros hemos trabajado con el DIF estatal de este modo: tenemos un evento o (necesitamos) algún patrocinio, lo solicitamos y sí nos han favorecido, sin embargo, no sabíamos que tenía este monto para las organizaciones y mucho menos cuál es el procedimiento para la aplicación”.

En 2020 ellos recibieron 20 mil 880 pesos por parte del programa, siendo que había casi 4 millones para repartir.

OPACIDAD EN LAS ASOCIACIONES

De las 15 organizaciones beneficiadas, sólo una tercera parte informó de viva voz el destino de los fondos recibidos. El resto ni siquiera respondió o rechazó una entrevista. Al solicitar la información vía transparencia, las respuestas evidenciaron la opacidad en la aplicación de los recursos públicos, ya que sólo describieron sus gastos en términos generales, sin especificaciones y a pesar de que se solicitaron expresamente facturas o recibos, no fueron proporcionados.

Al cierre de este reportaje, tres asociaciones habían pedido una prórroga para contestar y dos estaban en proceso de responder.

¿EN QUÉ SE GASTA?

Los gastos reportados por las asociaciones refieren que fueron utilizados acordes a su “objeto social”, entrega de becas, compra de paquetes de libros de secundaria con valor de 2 mil 900 pesos, así como harina y maquinaria, hasta la organización de eventos.

El programa del DIF Coahuila entregó 260 mil pesos a Promoción y Justicia Laboral, el monto más alto de los recursos asignados, aún así, según su presidenta María Isabel López Carvajal, estuvieron a punto de cerrar operaciones.

El dinero recibido fue invertido en una máquina textil que les permitió operar el centro para la confección de prendas de vestir, uniformes, playeras y cubrebocas.

En 2021, el Instituto para Capacidades Diferentes que ofrece actividades educativas, recreativas y culturales a niños, jóvenes y adultos con alguna discapacidad en Torreón, recibió diez mil pesos para la compra de materia prima para la elaboración de tortillas en una máquina especial.

La fundadora y directora, Rosa Isela Durán narró que les han rechazado los proyectos, incluso afirmó que desconocía que había una suma importante para apoyar a las asociaciones.

El comisionado presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, Luis González, apuntó que de las 343 organizaciones en el directorio del DIF Coahuila, sólo cinco están obligadas por la Ley de Transparencia a exhibir su información, ya que reciben más de 16 mil salarios mínimos, es decir 2.8 millones de pesos al año.

SE DIFUMINA PRESUPUESTO

Para el titular del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas, las cifras no concuerdan ya que el presupuesto autorizado por los diputados no es el que finalmente reciben, es decir el presupuesto “radicado” es el que disponen para ejercer.

Sin embargo, las cifras del presupuesto radicado, se ocultan en una maraña de datos aprobados en la cuenta pública avalada cada año en el Congreso del Estado y por la propia Auditoría Superior del Estado.

En ninguna de las respuestas a las solicitudes de información con respecto al presupuesto se menciona el concepto de “Presupuesto Radicado”, se muestra la cifra presupuestada contra recursos ejercidos.

El funcionario explicó que bajo el rubro de presupuesto Radicado se agrupan los recursos que les son entregados efectivamente para las organizaciones y que según las circunstancias se entregan parcialmente e incluso con un monto menor.

“Si yo tengo una solicitud, valorando a la asociación, valorando el proyecto, requiere una respuesta inmediata, se da, si hablando con la asociación nos puede dar chanza de dos o tres semanas para solicitar el presupuesto o ver de dónde lo podemos obtener, (si) no podemos con esta cantidad, con menos; te sirve, lo utilizas, o fíjate de que en lugar de esta cantidad te puedo apoyar con esto otro”.

En la cuenta pública entregada por el DIF Coahuila a la auditoría estatal no se aprecian datos de cuántos recursos se aplicaron, se leen solamente cifras del porcentaje de organizaciones atendidas y acciones realizadas.

En respuesta a la solicitud de información con el folio 050099200008422 en la que se pidió se describiera la entrega de recursos diferenciando entre el autorizado y el radicado, el DIF Coahuila presentó datos sin clarificar, todo ello en cuatro columnas, divididas en presupuestos autorizados, radicados, ejercidos y observaciones correspondientes a 2019, 2020 y 2021.

Las cifras entregadas en dicha respuesta a la solicitud de información muestran que la cantidad que finalmente se ejerció en el programa Organizaciones Unidas por Coahuila durante esos tres años fue de poco más de 600 mil pesos, contra los 8.8 millones de pesos autorizados por el Congreso del Estado.

En un desglose año por año se señala que en 2019, los diputados autorizaron 3.4 millones de pesos, de los cuales únicamente se “radicaron” o entregaron efectivamente 1.4 millones y se ejercieron poco más de 620 mil pesos. Para 2020 el Congreso autorizó 3.9 millones de pesos, de los cuales se radicaron cero pesos y se ejercieron un millón sin explicar de donde se tomaron esos fondos.

De igual forma, en la misma tabla, se señala que en 2021 se autorizaron 1.4 millones, se radicaron cero pesos y se ejercieron 348 mil.

De acuerdo a la explicación del funcionario y a la información entregada por transparencia, en estos tres años, se aprobaron 8.8 millones de pesos, se recibieron únicamente 1.4 millones de pesos, pero se ejercieron 1.9 millones.

*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.