POLITICÓN: Con voto en contra de Morena y PT, aprueba Coahuila presupuesto 2026 por 78 mil mdp

Sin sorpresas, el Congreso local, que preside Luz Elena Morales, aprobó el Paquete Económico 2026 por mayoría del PRI, PAN y UDC, mientras que Morena y el PT votaron en contra. Se trata de un presupuesto “histórico” –como cada año– de 78 mil millones de pesos, sin nuevos impuestos y con un incremento ligado al cumplimiento ciudadano, dijeron. Se insiste en que es fruto de la disciplina financiera del Gobierno estatal. Lo destacable, nos dicen, es que por primera vez en más de una década no se contrajo deuda para aguinaldos y se mantiene semáforo verde en el manejo financiero.

Uno de los puntos más destacados es la inversión superior a 4 mil 500 millones de pesos en seguridad pública, la más alta en la historia reciente. En el boletín oficial aseguran que con esto se refuerza el estatus de Coahuila como el segundo estado más seguro del país. Los oficialistas acusan a Morena de votar en contra por consigna política, no por análisis técnico. Y aunque la narrativa suena contundente, la realidad electoral empieza a impregnar cada postura.

Desde tribuna, el diputado morenista Antonio Attolini defendió el voto en contra de la cuatroté al paquete fiscal 2026. Señaló que no fue consigna, sino resultado de un análisis técnico que evidenció, según dijo, un esquema regresivo, centrado en cuotas y recargos que castigan a quien menos tiene. Cuestionó que el crecimiento presupuestal sea sólo nominal y sin impacto real, y criticó el enfoque centralista de los recursos. La intervención fue larga, cargada de cifras y frases estructuradas. Comentan que más que tribuna legislativa, parecía ensayo general para su siguiente campaña política.

Attolini también reprochó la falta de progresividad en las tarifas, el aumento del gasto corriente y la opacidad en el destino de fondos para municipios. Cuestionó que no haya claridad sobre la inversión productiva ni sobre el uso real de recursos en seguridad. Afirmó que el presupuesto no prioriza bienestar ni justicia fiscal. El argumento fue completo, pero poco cambió: Morena votó en contra, el paquete fue aprobado y la correlación de fuerzas lo dejó claro. En la sesión, su voz fue nota; en el tablero, sólo minoría.

En Ramos Arizpe ya se movieron las fichas. Aunque el próximo año sólo hay elección para el Congreso local, este lunes la diputada priista Edna Dávalos levantó públicamente la mano para la alcaldía pese a que a Tomás Gutiérrez aún le restan dos años de mandato... y posibilidad de reelección. Nos dicen que la relación entre ambos no pasa por su mejor momento y que el anuncio cayó como cubetazo en la Presidencia. Súmele el desaire que Edna le hizo días atrás a Chema Morales. Veremos qué dice Carlos Robles –sí, quien preside, dirige y manda en el PRI–, pues en el expartidazo eso se llama indisciplina.

El alcalde Tomás Gutiérrez cerró bien el año, pero no todo es celebración. En Ramos, el problema del agua sigue sin resolverse y hay sectores molestos. Además, algunos proveedores aseguran que no les pagaron lo pactado y que los mandaron hasta enero del 2026. Por eso, más de uno se pregunta si las finanzas “sanas” que se presumieron en el informe no estarán atravesando un virus estacional. El reto será mantener el ritmo sin descuidar lo básico, porque cuando el agua falta y las cuentas no cuadran, el clima político se pone tenso.

Llegó diciembre y con él las posadas, que en política nunca son inocentes. Mientras algunos las usan para agradecer, otros para placearse. En Saltillo, la Comisaría de Seguridad, a cargo de Miguel Ángel Garza, organizó una posada para las hijas e hijos de policías, con piñatas, regalos y un mensaje institucional: reconocer a quienes cuidan la ciudad. Más que buñuelos, se reforzó el vínculo con los elementos. Comentan que en tiempos de tensión, estos gestos valen doble. Dicen que la disciplina también se cultiva con sentido de pertenencia.

Por otro lado, el diputado morenista Alberto Hurtado anunció que este 24 de diciembre celebrará su posada navideña en los “dormitorios del pueblo”, como él los llama. El evento iniciará en la tarde y, según dice, no es campaña sino espíritu navideño. Algunos observan que, entre piñatas y rifas, lo que realmente se reparte es posicionamiento político. Pero “haiga sido como haiga sido”, lo cierto es que es positivo que se lleve un beneficio directo a quienes más lo necesitan.

La administración municipal de Saltillo bajo el mando del alcalde Javier Díaz avisó que los días 25 de diciembre y 1 de enero se suspenderá el servicio de recolección de basura en Saltillo, como ocurre cada año. El objetivo: garantizar la continuidad sin afectar el ritmo operativo ni la limpieza urbana. Se pidió a la población sacar sus residuos con anticipación y evitar focos de infección. Nos comentan que, más allá del aviso logístico, el mensaje también apunta a mantener el estándar: Saltillo sigue entre los municipios con mejor sistema de recolección del país... y así quiere iniciar el 2026.