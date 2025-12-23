Paso de paisanos deja derrama de 30 millones en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El constante paso de paisanos procedentes de Estados Unidos durante los días previos a la Navidad generó una derrama económica estimada en casi 30 millones de pesos para Monclova y la Región Centro, beneficiando de manera directa al comercio, los servicios y el sector hotelero.

De acuerdo con Armando de la Garza, representante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monclova y de la Asociación de Hoteles y Hospedaje de Coahuila, entre el 20 y el 23 de diciembre se contabilizó el tránsito de aproximadamente siete mil vehículos de connacionales que utilizaron la ciudad como punto de descanso en su trayecto.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Torreón operativo vial por festejos de Nochebuena y Navidad

Explicó que cada familia realizó un gasto promedio de tres mil pesos en gasolina, alimentos, hospedaje y compras rápidas, recursos que se distribuyeron principalmente en estaciones de servicio, restaurantes, hoteles y tiendas de conveniencia.

Este flujo extraordinario impactó de forma positiva al sector hotelero, donde se alcanzaron niveles de ocupación de hasta 80 por ciento durante los días de mayor movimiento, confirmando a Monclova como una parada estratégica dentro de las rutas de tránsito de paisanos en temporada decembrina.