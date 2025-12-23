Paso de paisanos deja derrama de 30 millones en Monclova
El tránsito de connacionales previo a Navidad benefició al comercio, hoteles y servicios de la Región Centro
MONCLOVA, COAH.- El constante paso de paisanos procedentes de Estados Unidos durante los días previos a la Navidad generó una derrama económica estimada en casi 30 millones de pesos para Monclova y la Región Centro, beneficiando de manera directa al comercio, los servicios y el sector hotelero.
De acuerdo con Armando de la Garza, representante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monclova y de la Asociación de Hoteles y Hospedaje de Coahuila, entre el 20 y el 23 de diciembre se contabilizó el tránsito de aproximadamente siete mil vehículos de connacionales que utilizaron la ciudad como punto de descanso en su trayecto.
Explicó que cada familia realizó un gasto promedio de tres mil pesos en gasolina, alimentos, hospedaje y compras rápidas, recursos que se distribuyeron principalmente en estaciones de servicio, restaurantes, hoteles y tiendas de conveniencia.
Este flujo extraordinario impactó de forma positiva al sector hotelero, donde se alcanzaron niveles de ocupación de hasta 80 por ciento durante los días de mayor movimiento, confirmando a Monclova como una parada estratégica dentro de las rutas de tránsito de paisanos en temporada decembrina.
De la Garza indicó que el mayor flujo de connacionales ya pasó y que actualmente solo se registra el tránsito de rezagados; sin embargo, adelantó que a partir del 26 y 27 de diciembre se espera un nuevo repunte con el retorno hacia Estados Unidos, el cual se prolongará hasta los primeros días de enero.
En materia de seguridad, señaló que los accidentes registrados en este periodo han estado relacionados principalmente con el cansancio y las largas jornadas de conducción, por lo que reiteró el llamado a realizar paradas frecuentes y evitar manejar por periodos prolongados.
Finalmente, subrayó que esta derrama económica representa un cierre de año favorable para el comercio local y fortalece el papel de Monclova como un punto clave en la movilidad de paisanos durante las festividades navideñas.