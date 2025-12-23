Retraso en reapertura de frontera pone a prueba al sector ganadero de Coahuila: UGRC

Tras fallar el pronóstico de que a mediados de este mes se reabriría la frontera a la exportación de ganado hacia Estados Unidos, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC), Abel Ayala, se mostró confiado en el “espíritu resiliente” del gremio.

Reconoció que la suspensión de las exportaciones desde el primer brote detectado en noviembre de 2024, representa un “impacto económico, operativo y emocional” para los ganaderos y sus familias, particularmente en el norte del país.

“Crece la incertidumbre –dijo—, pero, afortunadamente, el mercado mexicano ha reaccionado un poco en el precio, y eso hace menos complicado el proceso”.

Agregó: “En estos momentos complejos que vive nuestro gremio, derivados del cierre temporal de las exportaciones de ganado a los Estados Unidos, reconocemos con total claridad el impacto económico, operativo y emocional que esta situación representa para las familias ganaderas y para nuestra organización”.

Consideró que, en efecto, “no es una coyuntura menor: es una prueba real que exige unidad, fortaleza y liderazgo”.

Aseguró tener confianza en la fortaleza de la organización, así como en su historia, en su estructura y en el espíritu resiliente de los ganaderos coahuilenses quienes, a lo largo de generaciones, han podido superar adversidades con su trabajo, dignidad y compromiso.

“Al mismo tiempo, mantenemos la esperanza activa de que, mediante la gestión, el diálogo, el trabajo técnico y la acción coordinada como gremio organizado, esta situación habrá de cambiar”, expuso el dirigente.

“La tormenta que hoy enfrentamos dará paso a días de mayor certidumbre, con viento a favor para el sector ganadero. Hoy más que nunca, la fe nos mantiene firmes y unidos”, vaticinó, confiado.

En un mensaje navideño, Ayala Flores expresó a sus representados: “En la víspera de la Nochebuena y la celebración de la Natividad, hacemos un llamado a reencontrarnos con lo esencial: la familia, la solidaridad, la paz y la gratitud por el trabajo compartido”.

