Advierte Municipio ‘riesgo latente’ de incendios en Saltillo

El municipio de Saltillo se mantiene en “riesgo latente de incendios, tanto forestales como urbanos”, durante el mes de enero. Esto, principalmente por la acumulación de residuos combustibles en zonas naturales y áreas habitacionales, informó Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Como ejemplo, el funcionario recordó el conato de incendio forestal registrado recientemente en el ejido Jagüey, el cual fue atendido de manera inmediata a través de la coordinación entre distintas corporaciones.

“Ayer ya tuvimos un conato de incendio forestal en Jagüey. El estado lo atendió rapidísimo, bomberos, y estuvimos al pendiente también con la brigada de incendios forestales”, dijo.

Mencionó que el incendio se originó en matorral y pastizal, lo que representa material altamente inflamable en esta temporada. “Fue puro combustible de matorral y pastizal y, gracias a la coordinación con el Estado, Protección Civil, Bomberos de Saltillo y los brigadistas, se logró sofocar inmediatamente”, comentó.

Olache Valdés advirtió que este tipo de incidentes puede repetirse si no se evita la acumulación de residuos en espacios abiertos.

“Sí estamos en un peligro latente de incendios forestales y también de incendios en zona urbana”, afirmó.

El funcionario municipal agregó que factores como basura, escombro o desechos vegetales abandonados incrementan el riesgo.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía a no tirar residuos en arroyos, terrenos baldíos o zonas rurales, ya que estas prácticas elevan las probabilidades de incendios que pueden salirse de control y generar afectaciones ambientales y riesgos para la población.