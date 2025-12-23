Advierte Municipio ‘riesgo latente’ de incendios en Saltillo

Saltillo
/ 23 diciembre 2025
    Advierte Municipio ‘riesgo latente’ de incendios en Saltillo
    El fuego se originó en matorral y pastizal, materiales altamente inflamables en esta temporada. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Autoridades municipales alertan que la acumulación de basura y residuos vegetales incrementa el peligro de incendios forestales y urbanos en esta temporada.

El municipio de Saltillo se mantiene en “riesgo latente de incendios, tanto forestales como urbanos”, durante el mes de enero. Esto, principalmente por la acumulación de residuos combustibles en zonas naturales y áreas habitacionales, informó Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Como ejemplo, el funcionario recordó el conato de incendio forestal registrado recientemente en el ejido Jagüey, el cual fue atendido de manera inmediata a través de la coordinación entre distintas corporaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Pendiente desde 2003 el Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano para 2025

“Ayer ya tuvimos un conato de incendio forestal en Jagüey. El estado lo atendió rapidísimo, bomberos, y estuvimos al pendiente también con la brigada de incendios forestales”, dijo.

Mencionó que el incendio se originó en matorral y pastizal, lo que representa material altamente inflamable en esta temporada. “Fue puro combustible de matorral y pastizal y, gracias a la coordinación con el Estado, Protección Civil, Bomberos de Saltillo y los brigadistas, se logró sofocar inmediatamente”, comentó.

Olache Valdés advirtió que este tipo de incidentes puede repetirse si no se evita la acumulación de residuos en espacios abiertos.

“Sí estamos en un peligro latente de incendios forestales y también de incendios en zona urbana”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Habilitarán centros de acopio para pinos navideños en Saltillo

El funcionario municipal agregó que factores como basura, escombro o desechos vegetales abandonados incrementan el riesgo.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía a no tirar residuos en arroyos, terrenos baldíos o zonas rurales, ya que estas prácticas elevan las probabilidades de incendios que pueden salirse de control y generar afectaciones ambientales y riesgos para la población.

Temas


Incendio Forestal
Medio Ambiente
incendios

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

