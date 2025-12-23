Saltillo: proponen que antigua estación La Encantada se use como base de trenes de carga

A través de un documento oficial, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) propuso que la antigua estación La Encantada en Saltillo se integre como base y control de trenes de carga.

Los documentos de la licitación expusieron que la infraestructura que data del siglo XIX deberá ser reubicada por los trabajos del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey.

El documento “Monumentos históricos Nuevo sistema ferroviario Tramo Saltillo-Nuevo Laredo”, fue elaborado por la Unidad de Proyectos de Infraestructura Urbana y Espacio Público de la SICT. Fue compartido a las empresas que se han interesado en participar de la licitación para la construcción de las estaciones Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe y García.

Expone que tras los trabajos de conservación el inmueble histórico sea preservado utilizando el paisaje natural como herramienta de integración al contexto cultural.

También espera la “integración de su uso actual como base y control de trenes de carga, por la inmediatez del recinto a su ubicación original.