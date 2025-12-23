Saltillo: proponen que antigua estación La Encantada se use como base de trenes de carga

    La estación, que data del siglo XIX, deberá ser reubicada debido a las obras del tren de pasajeros Saltillo–Monterrey.

A través de un documento oficial, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) propuso que la antigua estación La Encantada en Saltillo se integre como base y control de trenes de carga.

Los documentos de la licitación expusieron que la infraestructura que data del siglo XIX deberá ser reubicada por los trabajos del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey.

El documento “Monumentos históricos Nuevo sistema ferroviario Tramo Saltillo-Nuevo Laredo”, fue elaborado por la Unidad de Proyectos de Infraestructura Urbana y Espacio Público de la SICT. Fue compartido a las empresas que se han interesado en participar de la licitación para la construcción de las estaciones Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe y García.

Expone que tras los trabajos de conservación el inmueble histórico sea preservado utilizando el paisaje natural como herramienta de integración al contexto cultural.

También espera la “integración de su uso actual como base y control de trenes de carga, por la inmediatez del recinto a su ubicación original.

La integración armónica con el entorno urbano y ferroviario contemporáneo es otro de sus resultados esperados.

El documento advierte que las propuestas hechas son indicativas mas no enunciativas, además de que están sujetas a la aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARFT).

De acuerdo a la licitación, será la empresa ganadora de la licitación de las estaciones la encargada de realizar también las labores de reubicación.

REUBICACIÓN A 150 METROS

También se propuso que la estación sea reubicada a 156.72 metros hacia el surponiente, aprovechando el mismo derecho de vía con el que ya cuentan las dependencias federales.

“Un desmantelamiento controlado y sistemático es una opción sensata para la recuperación del inmueble y conservación de su materialidad debido al estado de conservación del inmueble”, detalla el informe.

Se buscará rescatar los materiales tanto de adobe como de madera en la medida de lo posible para su reconstrucción, considerando el estado de conservación con factores como durabilidad o humedad.

En una de las habitaciones de la antigua estación, se estima la recuperación del 50 por ciento de tabique existente, el 80 por ciento de adobe y un 30 por ciento de madera existente para la reintegración en la reconstrucción del inmueble, por lo tanto, se tendrá que considerar la fabricación, suministro e integración del material faltante.

“De acuerdo con el catálogo de estaciones de FFCC, la estación Encantada se edificó sobre la línea troncal de México a Laredo de Tamaulipas, la cual fue construida por medio de la concesión número 10 fechada el 13 de septiembre de 1880. Los trabajos de construcción los llevo a cabo la Compañía Constructora Nacional Mexicana”, recoge el informe.

