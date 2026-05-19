Atacan infraestructura de SIMAS Torreón; intensifican seguridad con monitoreo digital y patrullajes

El gerente general de la paramunicipal, Roberto Escalante González, informó que en fechas recientes se han detectado afectaciones deliberadas en el equipamiento del sistema, enfocadas principalmente en la destrucción y robo de conductores eléctricos.

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón ha blindado sus instalaciones estratégicas tras una reciente ola de sabotajes y robos en pozos y cárcamos. Estos incidentes delictivos han interrumpido temporalmente el servicio de agua potable en diversas colonias de la ciudad.

El funcionario especificó que el incidente más reciente fue frustrado en un cárcamo del periférico Raúl López Sánchez, donde elementos policiales capturaron a dos sujetos en el momento en que pretendían robar el cableado.

Dicha detención se logró gracias a la tecnología de videovigilancia de la estación, la cual se encuentra interconectada en tiempo real con el C2 y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

“Los dispositivos de seguridad emiten una señal de alarma ante cualquier acceso no autorizado. La corporación policial atendió de inmediato el reporte y arrestó a los dos individuos antes de que consumaran el hurto”, explicó.

Asimismo, Escalante González reportó un ataque al equipo de bombeo número 92, ubicado en la zona oriente del municipio. En este punto, personas ajenas cortaron las líneas de energía, lo que paralizó temporalmente el suministro de agua en el sector.

También puntualizó que, en este caso, no se llevaron el material, limitándose únicamente a dañar la infraestructura de la red hidráulica.

“Se trató puramente de un acto de sabotaje. Aunque el pedazo de cable dañado era pequeño, bastó para apagar la bomba y provocar una escasez momentánea de agua”.

Para contrarrestar esta problemática, se implementaron acciones adicionales de seguridad, como la instalación de más cámaras enlazadas al C2, patrullajes continuos de la Policía Municipal y el despliegue de vigilantes fijos en las plantas de mayor importancia.

Actualmente, el organismo cuenta con 25 cámaras operativas en depósitos y pozos, y prevé añadir otras 15 para blindar un total de 40 instalaciones críticas. Además, detalló que de abril a la fecha se contabilizan cuatro ataques a tanques de almacenamiento y dos más a pozos de extracción.

El titular del organismo admitió que algunos sectores habitacionales han sufrido baja presión o falta de agua debido a estos daños, sumados a labores de mantenimiento preventivo y fallas de voltaje en la red eléctrica comercial.