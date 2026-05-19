Atacan infraestructura de SIMAS Torreón; intensifican seguridad con monitoreo digital y patrullajes

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    Atacan infraestructura de SIMAS Torreón; intensifican seguridad con monitoreo digital y patrullajes
    Roberto Escalante González, gerente general de SIMAS Torreón, informó que el organismo reforzó las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas tras los recientes actos de sabotaje y robo de cableado. SANDRA GÓMEZ
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por Sandra Gómez

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SIMAS reforzó la vigilancia en pozos y cárcamos tras una serie de sabotajes y robos que afectaron el suministro de agua en distintos sectores de Torreón

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón ha blindado sus instalaciones estratégicas tras una reciente ola de sabotajes y robos en pozos y cárcamos. Estos incidentes delictivos han interrumpido temporalmente el servicio de agua potable en diversas colonias de la ciudad.

El gerente general de la paramunicipal, Roberto Escalante González, informó que en fechas recientes se han detectado afectaciones deliberadas en el equipamiento del sistema, enfocadas principalmente en la destrucción y robo de conductores eléctricos.

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El funcionario especificó que el incidente más reciente fue frustrado en un cárcamo del periférico Raúl López Sánchez, donde elementos policiales capturaron a dos sujetos en el momento en que pretendían robar el cableado.

Dicha detención se logró gracias a la tecnología de videovigilancia de la estación, la cual se encuentra interconectada en tiempo real con el C2 y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

“Los dispositivos de seguridad emiten una señal de alarma ante cualquier acceso no autorizado. La corporación policial atendió de inmediato el reporte y arrestó a los dos individuos antes de que consumaran el hurto”, explicó.

Asimismo, Escalante González reportó un ataque al equipo de bombeo número 92, ubicado en la zona oriente del municipio. En este punto, personas ajenas cortaron las líneas de energía, lo que paralizó temporalmente el suministro de agua en el sector.

También puntualizó que, en este caso, no se llevaron el material, limitándose únicamente a dañar la infraestructura de la red hidráulica.

“Se trató puramente de un acto de sabotaje. Aunque el pedazo de cable dañado era pequeño, bastó para apagar la bomba y provocar una escasez momentánea de agua”.

Para contrarrestar esta problemática, se implementaron acciones adicionales de seguridad, como la instalación de más cámaras enlazadas al C2, patrullajes continuos de la Policía Municipal y el despliegue de vigilantes fijos en las plantas de mayor importancia.

Actualmente, el organismo cuenta con 25 cámaras operativas en depósitos y pozos, y prevé añadir otras 15 para blindar un total de 40 instalaciones críticas. Además, detalló que de abril a la fecha se contabilizan cuatro ataques a tanques de almacenamiento y dos más a pozos de extracción.

El titular del organismo admitió que algunos sectores habitacionales han sufrido baja presión o falta de agua debido a estos daños, sumados a labores de mantenimiento preventivo y fallas de voltaje en la red eléctrica comercial.

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Finalmente, afirmó que mantienen una estrecha comunicación con la Comisión Federal de Electricidad y las corporaciones de seguridad pública para reactivar los equipos a la brevedad y mitigar el impacto en los hogares de Torreón.

Bajo este escenario, exhortó a los usuarios y vecinos a denunciar de inmediato cualquier actividad inusual o sospechosa alrededor de pozos y cárcamos, a fin de prevenir más daños que afecten la vida cotidiana de la comunidad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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