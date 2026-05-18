Coahuila fortalece alianza con fuerzas armadas en relevo militar de la Región Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas acompañó al general Fernando Colchado Gómez en la ceremonia de toma de protesta, posesión del cargo y protesta de bandera del general brigadier de Estado Mayor Paulo Francisco Benítez Gómez, quien asumió como comandante interino de la 47 Zona Militar en Piedras Negras. Durante el acto protocolario, el mandatario estatal destacó la coordinación permanente entre Coahuila y las fuerzas armadas para consolidar las estrategias de seguridad en la entidad, particularmente en la Región Norte.

“En Piedras Negras, junto con el general Colchado, acompañamos con gusto al general brigadier Paulo Francisco Benítez Gómez en esta nueva responsabilidad. Seguimos trabajando en equipo con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina para fortalecer las acciones de seguridad en Coahuila mediante un modelo basado en prevención, proximidad, inteligencia y fuerza”, expresó.

El evento refrendó la estrecha colaboración que existe entre el Gobierno del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México, considerada una de las bases del modelo de seguridad implementado en la entidad. Asimismo, se subrayó la importancia de mantener la coordinación entre ciudadanía, sociedad civil, iniciativa privada y autoridades de los tres órdenes de gobierno para preservar las condiciones de paz y orden en el estado. Manolo Jiménez señaló que el Ejército Mexicano representa una institución cercana para las y los coahuilenses, al formar parte de la historia, identidad y desarrollo de la entidad, además de contribuir de manera decisiva a los resultados que hoy mantiene Coahuila en materia de seguridad.

El gobernador reiteró su reconocimiento y compromiso de colaboración con las fuerzas armadas para continuar fortaleciendo las estrategias conjuntas orientadas a la prevención del delito y la estabilidad regional. En la ceremonia también estuvieron presentes Beatriz Fraustro Dávila; Federico Fernández Montañez; Óscar Pimentel González; Lariza Montiel Luis; el general Julio César Moreno Mijangos, y Hugo Gutiérrez Rodríguez.

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