Ataque en Torreón: uno de los hermanos habría acuchillado a su gemelo; un día antes enviaron video de crueldad animal

TORREÓN, COAH.- Nuevos elementos surgen sobre el entorno de los dos hermanos detenidos por el ataque en la Secundaria General No. 13 del ejido La Unión de Torreón. En declaraciones recogidas por Grupo Imagen, la abuela de los hermanos David y Carlos expresó su pesar por lo ocurrido y aseguró que la familia no tenía conocimiento de que se estuviera preparando un ataque: “Me duele el corazón, lo sentimos mucho porque nosotros no sabíamos que iba a pasar”. Según su testimonio, los jóvenes pasaban buena parte del tiempo conectados a internet y utilizaban constantemente sus teléfonos celulares. La mujer afirmó que nunca observó armas en poder de sus nietos.

CARLOS HABÍA ACUCHILLADO A SU GEMELO Sin embargo, otra familiar, una tía, cuya identidad fue reservada, relató que sí había observado episodios de comportamiento agresivo. Entre ellos mencionó un incidente ocurrido aproximadamente un año atrás, cuando Carlos habría atacado con un cuchillo a su gemelo, al enterrárselo en la nuca, “lo intentó matar”, dice. La mujer dijo que incluso había planteado a la madre de los jóvenes la posibilidad de restringirles el acceso a internet, pero, según su relato, ella manifestó tenerles miedo, por lo que le indicó que pidiera ayuda y fue cuando uno de ellos fue internado en un anexo.

UN DÍA ANTES DEL ATAQUE ENVIARON UN VIDEO DE CRUELDAD ANIMAL Otro de los elementos revelados por el reportaje fue el contacto que los hermanos mantenían con personas a través de internet. Una de sus amistades virtuales habría recibido material de contenido extremadamente violento enviado por los jóvenes un día antes del ataque: se trataba de un cachorro a quien habían destazado con un cuchillo. ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA ATACARON A UNA MENOR EN LA CALLE El ataque perpetrado por David y Carlos el 1 de octubre, que dejó sin vida a la subdirectora Nedi Edith Nevárez González tendría una quinta víctima, Romina “N”, de 17 años, quien, de acuerdo con información difundida por Imagen, fue atacada con un arma blanca antes de llegar al plantel y posteriormente recibió atención médica. La información conocida hasta ahora también ha permitido reconstruir algunos aspectos de la vida familiar de los detenidos. Medios como Imagen entrevistaron a familiares de los jóvenes y tuvieron acceso a la habitación que compartían, ubicada a un kilómetro de la escuela. MENSAJES EN LAS PAREDES DE SU RECÁMARA De acuerdo con el reporte de Imagen, para acceder a las habitaciones era necesario mover un armario, en una disposición que daba al espacio características similares a las de un escondite. En las paredes fueron localizados mensajes y referencias relacionadas con autores de hechos violentos.

Uno de los elementos que llamó la atención fue una frase colocada en la pared: “la vida no tiene valor cuando no eres nadie”, descrita en el reporte como parte de un aparente pacto entre los hermanos. También había referencias a otros agresores, entre ellos Gabriel Alejandro Galaviz, responsable de un ataque en el que murieron tres mujeres, ocurrido en Guadalajara en 2024. Las autoridades investigan ahora el entorno digital de los detenidos y las publicaciones que realizaron antes del ataque. Medios nacionales han reportado que previamente habrían difundido fotografías de armas, mensajes y símbolos que actualmente forman parte de las indagatorias.

La Fiscalía ha precisado que la investigación continúa para establecer el móvil y determinar las circunstancias que llevaron a los hermanos a atacar el plantel. También ha señalado que durante la agresión no se utilizaron armas de fuego y que los objetos similares a petardos fueron empleados para provocar pánico y distracción. Por ahora, las referencias a otros perpetradores, los mensajes encontrados y la actividad digital de los detenidos constituyen elementos de investigación; por sí mismos, no permiten establecer que alguno de esos autores haya determinado directamente la conducta de los hermanos.

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