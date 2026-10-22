México remonta a Chile en el Mundial Sub-17 Femenil y consigue sus primeros tres puntos

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    México remonta a Chile en el Mundial Sub-17 Femenil y consigue sus primeros tres puntos
    La Selección Mexicana Femenil Sub-17 remontó ante Chile y mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final del Mundial de Marruecos 2026. FOTO: X/SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL

Mía Urbano, Citlalli Reyes y Nicole Jiménez firmaron la remontada del Tricolor, que definirá su clasificación este domingo frente a Australia

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 revivió sus opciones de avanzar a octavos del Mundial de Marruecos 2026.

Tras perder ante España, el Tricolor remontó y venció 3-1 a Chile este jueves, sumó sus primeros tres puntos y ocupó el segundo lugar del Grupo F.

El conjunto dirigido por Miguel Ángel Gamero reaccionó en el Complejo Mohammed VI, en Rabat.

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Aunque comenzó abajo en el marcador, corrigió el rumbo antes del descanso y terminó imponiendo condiciones en la segunda mitad.

Chile golpeó primero al minuto 12. Catalina Muñoz aprovechó un espacio en la defensa mexicana, dejó atrás a su marcadora y definió frente a la portera Ania López para poner el 1-0 y aumentar la presión sobre un equipo que estaba obligado a sumar.

México respondió y buscó profundidad por los costados. La recompensa llegó al 35’, cuando Bianka Arredondo desbordó por izquierda y envió un centro que Mía Urbano remató a corta distancia para igualar el encuentro.

El 1-1 devolvió confianza a las mexicanas antes de irse a los vestidores.

La remontada se concretó en el complemento. Al minuto 65, Arredondo volvió a ser determinante con otro servicio que encontró a Citlalli Reyes.

La capitana conectó una volea que superó a la guardameta Oriana Cristancho y puso por delante al Tricolor. La acción fue revisada antes de que se confirmara la anotación.

Con Chile lanzado al ataque para buscar el empate, México aprovechó los espacios.

Al 83’, Nicole Jiménez apareció dentro del área y definió de zurda para firmar el 3-1 que aseguró la primera victoria mexicana en esta edición del campeonato.

El resultado cambió el panorama del Grupo F: España lidera con seis unidades y ya tiene su boleto a octavos; México es segundo con tres puntos y diferencia de goles de cero, mientras Chile y Australia se mantienen con una unidad cada uno. México llegará al duelo decisivo con su destino en las manos.

Ahora, el Tricolor cerrará la primera ronda ante Australia el domingo 25 de octubre, a las 9 de la mañana.

Una victoria le aseguraría avanzar entre los dos mejores del sector, mientras que un empate obligaría a revisar las combinaciones del grupo y la clasificación de los mejores terceros lugares.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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