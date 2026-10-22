¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Ánimas del Desierto, Isabel Fernandez en Salitllo y Lumina Nights

¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Ánimas del Desierto, Isabel Fernandez en Salitllo y Lumina Nights

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Mauro Marines
por Mauro Marines

No te pierdas de las actividades que llegan este fin de semana, porque hay bastantes

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El Día de Muertos se aproxima y con él inicia este jueves el Festival Ánimas del Desierto, con decenas de actividades, más las que se suman de otros eventos que no te puedes perder este fin de semana en Saltillo.

Inicia Ánimas del Desierto

Este jueves se inaugura el evento con el que el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo conmemora el Día de Muertos en la ciudad y las actividades son muchas, empezando por las instalaciones de calaveras saraperas que ya puedes visitar en Paseo Capital y Paseo Villalta, intervenidas por artistas locales.

También la Plaza de Armas recibe el Festival Paso de la Mariposa Monarca, con más instalaciones a cargo del colectivo RUMA: Arte y Comunidad, que rinde homenaje a esta especie que transita por nuestro estado durante su ciclo vital rumbo al sur del país.

También dentro de la cartelera se llevará a cabo el concierto Stabat Mater de Vivaldi y Misa Lord Nelson de Haydn con la Compañía de Ópera de Saltillo y la Orquesta Metropolitana de Saltillo en la Catedral de Santiago este viernes 23 de octubre a las 20:00 horas.

Y el sábado 24 a las 19:00 horas se presentará la obra “Frida Kahlo: viva la vida” de Humberto Robles, con la actuación de Siddharta Galván y la dirección de Martha Matamoros. La entrada es libre y el cupo limitado.

Lumina Nights

Una experiencia de música electrónica y producción audiovisual que, en esta ocasión, presenta una edición especial de Halloween. El evento contará con la participación de diversos DJs locales e internacionales, acompañados de efectos visuales e iluminación avanzada.

Este evento se llevará a cabo el sábado 24 de octubre a las 18:00 horas en el Hotel La Torre. los boletos están disponibles a través de Arema Ticket en 500 pesos general y mil 750 all inclusive.

Horror Car Fest

Otra fiesta de terror se llevará a cabo el sábado 24 a partir de las 12 del mediodía en el Horror Car Fest, que se realizará en los terrenos de la Hacienda El Mimbre con DJ’s y música en vivo todo el día, juegos mecánicos, concursos de disfraces, exhibición de autos y hasta premios a la playa.

Los boletos se pueden en todas las sucursales de MF Elite Gym. El costo es de 90 pesos general y 250 pesos All Inclusive.

Isabel Fernández en Saltillo

Prepárate para una noche de Stand Up Comedy con Isabel Fernández y su show “Fuera de Lugar”. Será una velada para reír, desconectarte de todo y disfrutar de un show que seguramente te va a dejar más de una historia que contar.

La comediante se presentará este viernes 23 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro del IMSS. Los boletos se pueden adquirir por Arema Ticket en 500 y 700 pesos.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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