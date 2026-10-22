México tropieza en el Panamericano Sub-18: Nicaragua lo derrota 9-4 en su debut

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    México tropieza en el Panamericano Sub-18: Nicaragua lo derrota 9-4 en su debut
    México intentó reaccionar en las últimas dos entradas, pero terminó derrotado por Nicaragua en el arranque del Campeonato Panamericano Sub-18. FOTO: EFE

Un ataque de seis carreras en la sexta entrada sentenció al Tricolor, que ahora deberá recuperarse ante Cuba y Venezuela para seguir en la pelea

La Selección Mexicana de Beisbol Sub-18 debutó con una derrota en el Panamericano 2026, al caer 9-4 ante Nicaragua en República Dominicana.

La novena dirigida por Enrique “Che” Reyes reaccionó en las últimas entradas, pero no pudo remontar una desventaja de nueve carreras en el Grupo B.

Nicaragua tomó el control desde la primera entrada, cuando Eddy Coronado conectó un sencillo productor ante el abridor mexicano Reynold Villarreal.

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En el tercer episodio amplió la ventaja con un imparable de Cryslin Ubeada y, en el quinto, Howard Moya impulsó la tercera anotación mediante un elevado de sacrificio.

El golpe definitivo llegó en la sexta. Los nicaragüenses aprovecharon el descontrol del relevo tricolor, que concedió varias bases por bolas, para fabricar un ataque de seis carreras y colocar la pizarra 9-0. Moya contribuyó con un doblete productor que encaminó el triunfo centroamericano.

Otra figura fue Kelvin Díaz, abridor de Nicaragua, quien lanzó cinco entradas sin permitir carreras y apenas toleró dos imparables.

Además, recetó cinco ponches y entregó una base por bolas, actuación que mantuvo apagados a los bateadores mexicanos durante el juego.

México reaccionó, pero fue demasiado tarde

El conjunto tricolor despertó en el sexto capítulo gracias a un cuadrangular de Luis Ochoa, que produjo dos carreras.

En la séptima entrada agregó otras dos anotaciones e intentó la remontada; sin embargo, Emil Torrez consiguió el ponche final para asegurar la victoria nicaragüense.

México deberá responder en sus siguientes partidos de la fase de grupos. El viernes 23 de octubre enfrentará a Cuba y el sábado 24 se medirá con Venezuela, ambos a las 7 de la noche.

El Panamericano Sub-18 se disputa del 22 al 29 de octubre y reparte cuatro boletos para la Copa Mundial de Beisbol de 2027, en Pingtan, China.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Súper Ronda, por lo que el margen de error de la novena mexicana se ha reducido desde su presentación.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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