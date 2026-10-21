Es más fácil parecer inteligente siendo un hijo de la chingada que un solidario: Guillermo del Toro

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    Es más fácil parecer inteligente siendo un hijo de la chingada que un solidario: Guillermo del Toro
    El laureado director mexicano participó en el Festival Internacional de Cine de Morelia. CUARTOSCURO

El cineasta mexicano reflexionó sobre el estado del mundo en la actualidad y la repercusión de lo hecho en generaciones anteriores

El cineasta mexicano, Guillermo del Toro, advirtió que las últimas generaciones están entregando a la actual un mundo en ruinas y que “es más fácil parecer inteligente siendo un hijo de la chingada que un solidario”.

Durante el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el director reflexionó que las dos o tres generaciones anteriores le han fallado a la actual, por lo tanto, le están dejando un mundo en ruinas.

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“Como generación me duele muchísimo ver que una dos o tres generaciones le fallaron completamente a esta generación. Se entrega a la generación que viene un mundo en ruinas. Moral, social, espiritualmente desintegrado el tejido que alguna vez nos permitió articular una fábula o una parábola.

“Es más fácil parecer inteligente siendo un hijo de la chingada que un solidario. Es mucho más fácil parecer inteligente siendo un escéptico cabrón que un creyente que quiere sostener una fe en que podemos unirnos. Los que creemos eso parecemos ingenuos”, consideró.

En su mensaje, del Toro también advirtió que el fascismo puede “ponerse de moda otra vez” con el discurso de dominación que utilizaron figuras como Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi.

Del Toro recibió la Medalla Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las más importantes otorgadas por el cine mexicano.

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