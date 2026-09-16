Atiende Jesús María Montemayor retos para Coahuila en materia de sequía y salud animal

Jesús María Montemayor, secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, explicó que actualmente la atención médica en estos festejos opera mediante acuerdos voluntarios coordinados entre el Estado, municipios, comités organizadores y la Secretaría del Medio Ambiente. Dicha colaboración busca resguardar la salud e integridad física de los ejemplares durante los festejos.

Tras el éxito de los protocolos veterinarios implementados de manera voluntaria en eventos masivos como la Cabalgata de Sabinas, autoridades estatales evalúan elevar estas medidas a rango de ley. El objetivo principal es garantizar, por obligación, la presencia de médicos veterinarios en rodeos, charreadas y diversas actividades que utilicen animales.

REFORMAS A LA LEY DE SERES SINTIENTES

“Yo creo que sería muy importante porque hoy es un protocolo de participación voluntaria, por decirlo así, del Estado, los municipios, los organizadores”, externó el funcionario estatal respecto al esquema de salud animal que opera en las distintas cabalgatas y eventos tradicionales en la entidad.

Montemayor enfatizó la conveniencia de adecuar el marco normativo actual: “El que se pudiera visualizar alguna reforma, no sé, en alguna de las áreas, ya sea de Turismo o propiamente de la Ley del Medio Ambiente o la Ley de Seres Sintientes, o alguna de las leyes que por ahí esté, pues pudiera ahora sí tener una obligación, pues un carácter legal para cada una de las partes”.

REVISIONES VETERINARIAS EN LA CABALGATA DE SABINAS

El secretario recordó las acciones en la Cabalgata de Sabinas, donde se instalaron puestos de atención veterinaria obligados por convenio. En el sitio se revisaron equinos para atender incidentes, descartar lesiones graves y verificar exhaustivamente que no contuvieran heridas con presencia de gusano barrenador.

Por otra parte, el titular de Desarrollo Rural abordó la severa sequía que afecta al estado, señalando que, a diferencia de la Región Sureste, que registra precipitaciones, las zonas Norte, Centro y La Laguna padecen pronósticos de lluvia sumamente flojos y un estiaje prolongado.

INICIA PROGRAMA DE BOMBARDEO DE NUBES

Ante el panorama, se puso en marcha un programa de bombardeo de nubes en La Laguna, impulsado junto a un consejo empresarial. “El gobernador autorizó recursos, es una buena cantidad, son varios millones”, detalló sobre el financiamiento compartido con productores y el Gobierno de Durango.

Finalmente, aclaró que la inducción de lluvia en la cuenca alta del río Nazas busca acelerar la condensación cuando existen condiciones climáticas. “Hay veces que hay condiciones y hay veces que no. Bueno, vamos a ir viendo y vamos a ir midiendo”, concluyó el funcionario.