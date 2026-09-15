Dan de alta a los dos pacientes contagiados por gusano barrenador en Coahuila

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    Dan de alta a los dos pacientes contagiados por gusano barrenador en Coahuila
    Los dos pacientes de Coahuila que contrajeron gusano barrenador ya fueron dados de alta y se encuentran fuera de peligro. IA
Elena Vega
por Elena Vega

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Los dos pacientes afectados en Saltillo y Arteaga ya fueron dados de alta; autoridades mantienen vigilancia sobre perros con heridas expuestas

Los dos casos de gusano barrenador registrados en personas en Coahuila evolucionaron favorablemente y ambos pacientes ya fueron dados de alta médica y se encuentran fuera de peligro, informó Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud en el estado.

El funcionario confirmó que los casos corresponden a personas de Saltillo y Arteaga, quienes recibieron atención médica luego de contraer la infección. Con su recuperación, la dependencia mantiene el seguimiento epidemiológico mientras refuerza las recomendaciones para prevenir nuevos contagios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/toma-precauciones-cierran-calles-de-saltillo-por-el-grito-y-desfile-de-independencia-FE23507310

A la par de los casos humanos, en Coahuila se han identificado más de 95 perros afectados por miasis, incluidos animales en situación de calle. Los reportes son canalizados al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), instancia encargada de proporcionar el tratamiento correspondiente.

Aguirre Vázquez explicó que uno de los principales factores de riesgo son las heridas abiertas en los animales, debido a que estas pueden atraer a la mosca que transmite el gusano barrenador.

De acuerdo con el secretario, la mosca se alimenta de sangre y puede depositar sus huevecillos en lesiones expuestas. Tras la eclosión, las larvas se desarrollan en el tejido, por lo que una herida que no recibe atención puede favorecer la aparición de miasis.

Por ello, la Secretaría de Salud pidió a los propietarios revisar constantemente a sus perros, particularmente aquellos que hayan sufrido mordeduras, heridas o alguna otra lesión que permanezca expuesta.

“Es bien importante que les den la atención y que los propietarios de estos perros revisen que no tengan heridas”, reiteró el funcionario.

Ante cualquier lesión o alteración detectada en una mascota, recomendó acudir oportunamente a recibir atención para evitar que el problema avance y reducir las posibilidades de infección.

VIGILAN TAMBIÉN A PERROS EN SITUACIÓN DE CALLE

La vigilancia sanitaria también incluye a los perros que permanecen en la vía pública, para lo cual la Secretaría de Salud trabaja en coordinación con las áreas de control canino de los municipios.

Estas instancias participan en el retiro de animales de la calle y su traslado a centros especializados, donde pueden ser revisados y recibir atención cuando sea necesario.

El protocolo sanitario contempla además los casos en que una persona es mordida por un perro. Cuando ocurre una agresión, las autoridades mantienen al animal bajo observación durante 10 días, ya sea en un centro antirrábico o de bienestar animal, con el propósito de identificar cualquier enfermedad o condición que pudiera representar un riesgo para la persona afectada.

El secretario reconoció que actualmente no existe una cifra precisa de cuántos perros en situación de calle hay en Coahuila, situación que dificulta las labores de vigilancia, debido a que estos animales no cuentan con propietarios que puedan identificar y atender oportunamente heridas o lesiones.

Por esta razón, los municipios tienen un papel central en la detección y retiro de animales de la vía pública, así como en su traslado a instalaciones donde puedan ser valorados.

Mientras continúan las acciones de vigilancia, la Secretaría de Salud insistió en que la principal medida preventiva para quienes tienen mascotas es revisarlas con frecuencia y atender cualquier herida, especialmente si permanece abierta o presenta signos de infección.

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Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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