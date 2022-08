Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“La perrita ahorita se encuentra internada, ya que necesita una cirugía para amputar su patita, quedó totalmente destrozada y no se pudo hacer nada. Necesita una cirugía muy costosa y al ser yo estudiante no cuento con los recursos para pagar todos los tratamientos y sus recuperaciones.

“Siempre he ido con él para vacunas, operaciones, etcétera. Él ha curado a muchos de mis perritos y al ver que se me dificulta un poco pagar, ya que no tengo muchos ingresos, me está dando chanza de pagarle poco a poco lo restante”, manifestó Israel y agradeció la vocación del veterinario.