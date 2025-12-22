Saltillo capta más de 7 mil millones de pesos en inversiones durante 2025

El presidente municipal destacó que, de acuerdo con datos del INEGI, Saltillo se mantiene como la ciudad con mayor formalidad laboral del país, mientras que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) la posiciona como la más competitiva a nivel nacional y en el tercer lugar del subíndice de Mercado de Trabajo.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que durante 2025 se concretaron proyectos de inversión por más de 7 mil millones de pesos en la capital coahuilense, resultado de una estrategia integral enfocada en competitividad, innovación y fortalecimiento del mercado laboral.

“Esto se traduce en más inversión, más empleos y más oportunidades de desarrollo para nuestras familias, aunado a ser la capital más segura de México, un esfuerzo que compartimos con el gobernador Manolo Jiménez Salinas”, señaló Díaz González.

Durante el presente año, el municipio registró la instalación de 27 nuevas empresas y la generación de 7 mil 627 empleos formales, lo que, de acuerdo con el alcalde, impacta directamente en la calidad de vida de las y los saltillenses al permitirles contar con ingresos estables.

Como parte del impulso al desarrollo económico, el edil resaltó la realización del evento Innovación 5.0 SLW, organizado en conjunto con Microsoft, Siemens y diversos clústeres industriales, el cual reunió a más de 40 empresas y 3 mil 500 asistentes.

En este encuentro se abordaron temas estratégicos como manufactura inteligente, ciudades inteligentes, inteligencia artificial, electromovilidad, automatización, sostenibilidad y tecnologías emergentes, con el objetivo de fortalecer el ecosistema productivo y de innovación en la región.

Asimismo, Saltillo fue sede del Foro Regional de Consulta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde se analizaron aspectos clave relacionados con el nearshoring, la competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo de proveeduría local y las oportunidades de fortalecimiento comercial entre los países de América del Norte.