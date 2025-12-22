Saltillo: 25 de diciembre y 1 de enero NO habrá recolección de basura

La Dirección de Servicios Primarios de Saltillo informó que la recolección de basura no se realizará el 25 de diciembre ni el 1 de enero, por lo que llamó a la ciudadanía a guardar sus residuos y sacarlos hasta el siguiente día que corresponda de acuerdo con su calendario habitual.

El titular del área, Aníbal Soberón, explicó que el servicio se reanudará con normalidad al día siguiente, dependiendo de cada ruta, y que durante estas fechas se contará con personal de respaldo, aunque las oficinas administrativas operarán únicamente con guardias.

TE PUEDE INTERESAR: Intensifican bacheo en el bulevar Valdés Sánchez y colonias del oriente de Saltillo

Agregó que, pese a la suspensión en esos dos días, las áreas de limpieza urbana y alumbrado público continuarán trabajando de manera regular, con el objetivo de mantener la ciudad en condiciones adecuadas durante el periodo vacacional.