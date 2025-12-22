Saltillo: 25 de diciembre y 1 de enero NO habrá recolección de basura

Saltillo
/ 22 diciembre 2025
    Saltillo: 25 de diciembre y 1 de enero NO habrá recolección de basura
    Durante estos días festivos habrá personal de respaldo para atender eventualidades. FOTO: CORTESÍA

La Dirección de Servicios Primarios pidió a la ciudadanía guardar sus residuos hasta el día correspondiente de recolección.

La Dirección de Servicios Primarios de Saltillo informó que la recolección de basura no se realizará el 25 de diciembre ni el 1 de enero, por lo que llamó a la ciudadanía a guardar sus residuos y sacarlos hasta el siguiente día que corresponda de acuerdo con su calendario habitual.

El titular del área, Aníbal Soberón, explicó que el servicio se reanudará con normalidad al día siguiente, dependiendo de cada ruta, y que durante estas fechas se contará con personal de respaldo, aunque las oficinas administrativas operarán únicamente con guardias.

Agregó que, pese a la suspensión en esos dos días, las áreas de limpieza urbana y alumbrado público continuarán trabajando de manera regular, con el objetivo de mantener la ciudad en condiciones adecuadas durante el periodo vacacional.

$!El servicio se reanudará con normalidad al día siguiente, según la ruta de cada sector.
El servicio se reanudará con normalidad al día siguiente, según la ruta de cada sector. FOTO: CORTESÍA

Agregó que actualmente el municipio cuenta con 49 camiones recolectores en operación y adelantó que se prevé la incorporación de nuevas unidades, además de trabajos continuos de mantenimiento urbano y mejoras en la recolección de basura durante 2026.

En este sentido, la autoridad municipal hizo un llamado a la ciudadanía para evitar sacar la basura a la vía pública durante estos días, con el objetivo de prevenir la acumulación de residuos que puedan convertirse en focos de infección y generar afectaciones a la comunidad.

La recomendación es disponer de los desechos únicamente un día antes del servicio de recolección programado en cada sector.

Estas medidas forman parte de la organización operativa del personal de limpieza durante los días festivos y permiten asegurar la continuidad del servicio a lo largo del periodo vacacional, así como el bienestar de la población.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

