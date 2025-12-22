Aprueba Congreso de Coahuila paquete económico para el ejercicio fiscal 2026

    Aprueba Congreso de Coahuila paquete económico para el ejercicio fiscal 2026
    El Congreso del Estado avaló un presupuesto que contempla más de 4 mil 500 mdp para seguridad. Foto: Especial

El Legislativo avaló la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda, la distribución de participaciones y aportaciones y el Presupuesto de Egresos para 2026, que asciende a más de 78 mil millones de pesos

El Congreso del Estado aprobó el paquete económico de Coahuila para el ejercicio fiscal 2026, con 18 votos a favor y seis en contra por parte de las bancadas de Morena y el PT, en cada uno de los dictámenes que lo integran.

El monto global autorizado asciende a 78 mil 370 millones 54 mil 493.19 pesos, cifra que considera la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda, la distribución de participaciones y aportaciones a los municipios, así como el Presupuesto de Egresos.

En la Ley de Ingresos se establece que el estado no incorporará nuevos impuestos y que las estimaciones se ajustan a un crecimiento inflacionario del 4%. El documento contempla ingresos por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, aunque la mayor parte de los recursos provendrá de participaciones, aportaciones y fondos federales.

Durante la discusión, la diputada Beatriz Fraustro Dávila destacó que la propuesta fue resultado de un análisis exhaustivo al interior de la Comisión de Hacienda y refleja una recaudación histórica derivada de la confianza ciudadana.

La legisladora explicó que el incremento en las participaciones federales obedece a las fórmulas establecidas en la ley y al nivel de recaudación alcanzado por Coahuila, al señalar que los recursos que regresan a la entidad están directamente relacionados con lo que se recauda a nivel local. Añadió que los resultados se deben a un manejo responsable de las finanzas públicas y a la participación de la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

$!La entidad recibirá más de 33 mil mdp de participaciones federales, esa cifra representa 43% de los ingresos totales.
La entidad recibirá más de 33 mil mdp de participaciones federales, esa cifra representa 43% de los ingresos totales. Foto: Especial

La Ley de Hacienda también fue avalada con la misma votación y contempla un ajuste del 4% en cuotas y tarifas, correspondiente a la inflación, el cual entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026. En este punto, el legislador de Morena, Antonio Attolini, manifestó su inconformidad al considerar que el incremento impacta por igual a quienes tienen menos ingresos y a quienes cuentan con mayor capacidad económica, y cuestionó si la medida se traducirá en una mejora directa en la calidad de vida de la población.

En lo que respecta a la Ley para la Distribución de Participaciones y Aportaciones Federales a los Municipios, el Congreso aprobó mantenerla sin reformas para el ejercicio fiscal 2026, al considerar que se apega a la Ley de Coordinación Fiscal vigente y a las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.

La Secretaría de Finanzas será la encargada de calcular y determinar las participaciones que correspondan a cada municipio, así como de supervisar la aplicación de los recursos destinados a infraestructura social, obras básicas, y mantenimiento de escuelas y centros de salud.

El Presupuesto de Egresos 2026 contempla un gasto total de 78 mil 370 millones de pesos, con asignaciones relevantes para seguridad pública y procuración de justicia, inversión pública productiva, educación, cultura y deporte, así como asistencia social y salud. También se consideran recursos para fomento económico, desarrollo regional, apoyo al campo, vivienda, turismo y movilidad, además de previsiones para incrementos salariales del magisterio federal y estatal y el cumplimiento de obligaciones financieras.

El coordinador de la Comisión de Presupuesto, Gerardo Aguado, afirmó que el paquete económico aprobado refleja un manejo disciplinado y responsable de las finanzas estatales, lo que ha permitido un incremento presupuestal y mayores recursos para áreas prioritarias.

Cuando ves que las finanzas del estado de Coahuila son manejadas con disciplina, responsabilidad y profesionalismo, esto detona en un incremento considerable del presupuesto”, señaló.

ASÍ QUEDA EL PRESUPUESTO

Esto fue lo que aprobaron los diputados locales para el próximo año:

EGRESOS

Egreso total: 78 mil 370 mdp

Seguridad pública y procuración de justicia: 4 mil 538 mdp

Inversión pública productiva: 5 mil 146 mdp

Educación, cultura y deporte: 29 mil 727 mdp

Asistencia social, desarrollo social y salud: 5 mil 898 mdp

Fomento económico, desarrollo regional y productividad: 497 mdp

Apoyo al campo y medio ambiente: 427 mdp

Vivienda y servicios a la comunidad: 224 mdp

Turismo: 219 mdp

Transporte y movilidad: 100 mdp

INGRESOS

Total de ingresos: 78 mil 370 mdp

Impuestos y accesorios: 8 mil 508.2 mdp

Derechos y contribuciones de mejora: 5 mil 762.7 mdp

Productos: 432.9 mdp

Participaciones federales: 33 mil 636.4 mdp

Aportaciones federales: 25 mil 199.8 mdp

Convenios y colaboración fiscal: 4 mil 664.1 mdp

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

