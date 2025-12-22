Aprueba Congreso de Coahuila paquete económico para el ejercicio fiscal 2026

El Congreso del Estado aprobó el paquete económico de Coahuila para el ejercicio fiscal 2026, con 18 votos a favor y seis en contra por parte de las bancadas de Morena y el PT, en cada uno de los dictámenes que lo integran.

El monto global autorizado asciende a 78 mil 370 millones 54 mil 493.19 pesos, cifra que considera la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda, la distribución de participaciones y aportaciones a los municipios, así como el Presupuesto de Egresos.

TE PUEDE INTERESAR: Presupuesto 2026 de Coahuila crece 6 mil 503 mdp (9%) ; Seguridad, el rubro con mayor incremento (13.2%)

En la Ley de Ingresos se establece que el estado no incorporará nuevos impuestos y que las estimaciones se ajustan a un crecimiento inflacionario del 4%. El documento contempla ingresos por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, aunque la mayor parte de los recursos provendrá de participaciones, aportaciones y fondos federales.

Durante la discusión, la diputada Beatriz Fraustro Dávila destacó que la propuesta fue resultado de un análisis exhaustivo al interior de la Comisión de Hacienda y refleja una recaudación histórica derivada de la confianza ciudadana.

La legisladora explicó que el incremento en las participaciones federales obedece a las fórmulas establecidas en la ley y al nivel de recaudación alcanzado por Coahuila, al señalar que los recursos que regresan a la entidad están directamente relacionados con lo que se recauda a nivel local. Añadió que los resultados se deben a un manejo responsable de las finanzas públicas y a la participación de la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.