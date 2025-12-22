Aprueba Congreso de Coahuila paquete económico para el ejercicio fiscal 2026
El Legislativo avaló la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda, la distribución de participaciones y aportaciones y el Presupuesto de Egresos para 2026, que asciende a más de 78 mil millones de pesos
El Congreso del Estado aprobó el paquete económico de Coahuila para el ejercicio fiscal 2026, con 18 votos a favor y seis en contra por parte de las bancadas de Morena y el PT, en cada uno de los dictámenes que lo integran.
El monto global autorizado asciende a 78 mil 370 millones 54 mil 493.19 pesos, cifra que considera la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda, la distribución de participaciones y aportaciones a los municipios, así como el Presupuesto de Egresos.
En la Ley de Ingresos se establece que el estado no incorporará nuevos impuestos y que las estimaciones se ajustan a un crecimiento inflacionario del 4%. El documento contempla ingresos por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, aunque la mayor parte de los recursos provendrá de participaciones, aportaciones y fondos federales.
Durante la discusión, la diputada Beatriz Fraustro Dávila destacó que la propuesta fue resultado de un análisis exhaustivo al interior de la Comisión de Hacienda y refleja una recaudación histórica derivada de la confianza ciudadana.
La legisladora explicó que el incremento en las participaciones federales obedece a las fórmulas establecidas en la ley y al nivel de recaudación alcanzado por Coahuila, al señalar que los recursos que regresan a la entidad están directamente relacionados con lo que se recauda a nivel local. Añadió que los resultados se deben a un manejo responsable de las finanzas públicas y a la participación de la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
La Ley de Hacienda también fue avalada con la misma votación y contempla un ajuste del 4% en cuotas y tarifas, correspondiente a la inflación, el cual entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026. En este punto, el legislador de Morena, Antonio Attolini, manifestó su inconformidad al considerar que el incremento impacta por igual a quienes tienen menos ingresos y a quienes cuentan con mayor capacidad económica, y cuestionó si la medida se traducirá en una mejora directa en la calidad de vida de la población.
En lo que respecta a la Ley para la Distribución de Participaciones y Aportaciones Federales a los Municipios, el Congreso aprobó mantenerla sin reformas para el ejercicio fiscal 2026, al considerar que se apega a la Ley de Coordinación Fiscal vigente y a las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.
La Secretaría de Finanzas será la encargada de calcular y determinar las participaciones que correspondan a cada municipio, así como de supervisar la aplicación de los recursos destinados a infraestructura social, obras básicas, y mantenimiento de escuelas y centros de salud.
El Presupuesto de Egresos 2026 contempla un gasto total de 78 mil 370 millones de pesos, con asignaciones relevantes para seguridad pública y procuración de justicia, inversión pública productiva, educación, cultura y deporte, así como asistencia social y salud. También se consideran recursos para fomento económico, desarrollo regional, apoyo al campo, vivienda, turismo y movilidad, además de previsiones para incrementos salariales del magisterio federal y estatal y el cumplimiento de obligaciones financieras.
El coordinador de la Comisión de Presupuesto, Gerardo Aguado, afirmó que el paquete económico aprobado refleja un manejo disciplinado y responsable de las finanzas estatales, lo que ha permitido un incremento presupuestal y mayores recursos para áreas prioritarias.
“Cuando ves que las finanzas del estado de Coahuila son manejadas con disciplina, responsabilidad y profesionalismo, esto detona en un incremento considerable del presupuesto”, señaló.
ASÍ QUEDA EL PRESUPUESTO
Esto fue lo que aprobaron los diputados locales para el próximo año:
EGRESOS
Egreso total: 78 mil 370 mdp
Seguridad pública y procuración de justicia: 4 mil 538 mdp
Inversión pública productiva: 5 mil 146 mdp
Educación, cultura y deporte: 29 mil 727 mdp
Asistencia social, desarrollo social y salud: 5 mil 898 mdp
Fomento económico, desarrollo regional y productividad: 497 mdp
Apoyo al campo y medio ambiente: 427 mdp
Vivienda y servicios a la comunidad: 224 mdp
Turismo: 219 mdp
Transporte y movilidad: 100 mdp
INGRESOS
Total de ingresos: 78 mil 370 mdp
Impuestos y accesorios: 8 mil 508.2 mdp
Derechos y contribuciones de mejora: 5 mil 762.7 mdp
Productos: 432.9 mdp
Participaciones federales: 33 mil 636.4 mdp
Aportaciones federales: 25 mil 199.8 mdp
Convenios y colaboración fiscal: 4 mil 664.1 mdp