Proceso de quiebra de AHMSA avanza, pero sigue sujeto a resoluciones legales

MONCLOVA, COAH.- La sindicatura del proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) envió un mensaje dirigido a obreros, empleados, exobreros y exempleados de la acerera y de Minera del Norte, en el que reconoce el impacto personal, económico y emocional que la prolongada crisis de la empresa ha tenido en cientos de familias de la región Centro de Coahuila.

A través de un boletín informativo, la sindicatura encabezada por Víctor Manuel Aguilera señaló que las fechas de fin de año, tradicionalmente asociadas a la convivencia familiar y la tranquilidad, llegan para muchos hogares marcadas por la incertidumbre, la frustración y una espera que se ha prolongado por años.

TE PUEDE INTERESAR: Habilitan 100 albergues en Coahuila ante temporada invernal

El comunicado subraya que el procedimiento de quiebra atraviesa una etapa compleja, ya que depende de resoluciones de diversas instancias y factores legales que no están bajo el control de una sola autoridad, situación que ha retrasado la definición del futuro de la empresa y la liquidación de los adeudos pendientes con los trabajadores.

No obstante, la sindicatura reiteró su compromiso institucional de actuar conforme a la ley, preservar el valor de los activos de AHMSA y generar las condiciones que permitan avanzar hacia una solución, priorizando el respeto a los derechos laborales conforme al orden de prelación establecido en la legislación vigente.

Finalmente, expresó respeto a la dignidad, paciencia y fortaleza de quienes han formado parte de la historia de la siderúrgica, y aseguró que durante el próximo año continuará desempeñando sus funciones con responsabilidad y estricto apego al marco legal, con el objetivo de encauzar el proceso de quiebra hacia una solución definitiva.