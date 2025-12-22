Proceso de quiebra de AHMSA avanza, pero sigue sujeto a resoluciones legales

Monclova
/ 22 diciembre 2025
    Proceso de quiebra de AHMSA avanza, pero sigue sujeto a resoluciones legales
    Instalaciones de AHMSA, símbolo de una crisis industrial que se prolonga desde hace años. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La Sindicatura explicó que la definición del caso no depende de una sola instancia y reconoce que la crisis ha alterado la tranquilidad de cientos de hogares en la región

MONCLOVA, COAH.- La sindicatura del proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) envió un mensaje dirigido a obreros, empleados, exobreros y exempleados de la acerera y de Minera del Norte, en el que reconoce el impacto personal, económico y emocional que la prolongada crisis de la empresa ha tenido en cientos de familias de la región Centro de Coahuila.

A través de un boletín informativo, la sindicatura encabezada por Víctor Manuel Aguilera señaló que las fechas de fin de año, tradicionalmente asociadas a la convivencia familiar y la tranquilidad, llegan para muchos hogares marcadas por la incertidumbre, la frustración y una espera que se ha prolongado por años.

El comunicado subraya que el procedimiento de quiebra atraviesa una etapa compleja, ya que depende de resoluciones de diversas instancias y factores legales que no están bajo el control de una sola autoridad, situación que ha retrasado la definición del futuro de la empresa y la liquidación de los adeudos pendientes con los trabajadores.

No obstante, la sindicatura reiteró su compromiso institucional de actuar conforme a la ley, preservar el valor de los activos de AHMSA y generar las condiciones que permitan avanzar hacia una solución, priorizando el respeto a los derechos laborales conforme al orden de prelación establecido en la legislación vigente.

Finalmente, expresó respeto a la dignidad, paciencia y fortaleza de quienes han formado parte de la historia de la siderúrgica, y aseguró que durante el próximo año continuará desempeñando sus funciones con responsabilidad y estricto apego al marco legal, con el objetivo de encauzar el proceso de quiebra hacia una solución definitiva.

Temas


Obreros
Empresas
QUIEBRA

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

