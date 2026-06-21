Aumenta desempleo entre los jefes de familia de Coahuila

De acuerdo con los datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el primer semestre de 2026 se reportó que al menos 12 mil 611 jefes de familia en Coahuila se encontraban en situación de desocupación.

En Coahuila, el porcentaje de jefes de hogar que padecen desempleo ha vuelto a aumentar, tras varios años en los que la situación se había reportado a la baja.

La figura de jefe de familia es aplicada, en su mayoría, a hombres que con sus ingresos sostienen el desarrollo económico al interior de un hogar y resuelven necesidades como la alimentación, el vestido y los servicios básicos.

Aunque, en gran parte, estos jefes de familia pueden ser padres de uno o más hijos, la estadística también puede contemplar los casos de hogares monoparentales o de familiares de diversa categoría.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que recopila el INEGI, la situación de desocupación para estos hombres incrementó 16.5 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 10 mil 818 jefes de familia en situación de desempleo.

Según los datos reportados por el INEGI, la situación de desempleo para los jefes de familia había ido disminuyendo en la entidad y, de hecho, al cierre de 2025, este grupo ascendía a nueve mil 78 padres de familia desempleados.

De acuerdo con el INEGI, tomando en cuenta los registros de los primeros trimestres de cada año, desde 2022 no se había registrado una incidencia tan alta. En aquel año se reportó un total de 13 mil 868 casos; en 2023 fueron 10 mil 284 y en 2024, otros 11 mil 566.