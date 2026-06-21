Aumenta desempleo entre los jefes de familia de Coahuila

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    Aumenta desempleo entre los jefes de familia de Coahuila
    Durante los primeros seis meses de 2026, más de 12 mil jefes de hogar en la entidad se encontraban sin empleo, revirtiendo la tendencia de disminución observada en años recientes. GEMINI

El desempleo entre los jefes de familia en Coahuila repuntó durante el primer semestre de 2026, al registrar 12 mil 611 personas desocupadas, la cifra más alta para un periodo similar desde 2022

En Coahuila, el porcentaje de jefes de hogar que padecen desempleo ha vuelto a aumentar, tras varios años en los que la situación se había reportado a la baja.

De acuerdo con los datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el primer semestre de 2026 se reportó que al menos 12 mil 611 jefes de familia en Coahuila se encontraban en situación de desocupación.

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La figura de jefe de familia es aplicada, en su mayoría, a hombres que con sus ingresos sostienen el desarrollo económico al interior de un hogar y resuelven necesidades como la alimentación, el vestido y los servicios básicos.

Aunque, en gran parte, estos jefes de familia pueden ser padres de uno o más hijos, la estadística también puede contemplar los casos de hogares monoparentales o de familiares de diversa categoría.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que recopila el INEGI, la situación de desocupación para estos hombres incrementó 16.5 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 10 mil 818 jefes de familia en situación de desempleo.

Según los datos reportados por el INEGI, la situación de desempleo para los jefes de familia había ido disminuyendo en la entidad y, de hecho, al cierre de 2025, este grupo ascendía a nueve mil 78 padres de familia desempleados.

De acuerdo con el INEGI, tomando en cuenta los registros de los primeros trimestres de cada año, desde 2022 no se había registrado una incidencia tan alta. En aquel año se reportó un total de 13 mil 868 casos; en 2023 fueron 10 mil 284 y en 2024, otros 11 mil 566.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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