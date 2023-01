Aumenta venta de viviendas en la Zona Centro de Saltillo

También hay casas de construcción más reciente, dentro del Centro Histórico, pero fuera del primer perímetro, y de igual manera la venta es porque no tienen suficiente espacio para estacionamiento y es complicado encontrar espacio en la calle.

Sin embargo, de acuerdo con los asesores consultados, las casas están en su mayoría en venta con trato directo, es decir, pocos utilizan las empresas de bienes raíces y por ello no se tiene una precisión sobre los costos.

Cada uno de los propietarios fijan los montos, no hay una estimación del costo de la propiedad con base en avalúos en muchas ocasiones, esto porque no intervienen los profesionales de esta área, sino que han decidido tener trato directo con los posibles compradores, algo que no sucede con fraccionamientos nuevos o venta de casas usadas en otros sectores de la ciudad.

Los asesores explican que sí hay personas que están buscando casas habitación en el centro de la ciudad, pero se batalla para encontrar algo que se adapte a lo que busca el comprador.

Otro inconveniente al que se enfrentan los asesores inmobiliarios es que la mayoría de las casas del primer cuadro que están en venta no admiten crédito porque son construcciones de adobe, quizás este sea, explican, uno de los motivos por el cual buscan mejor el trato directo con los posibles compradores.

Coincidieron también en que las personas adultas son las más renuentes en utilizar los servicios de las empresas de bienes raíces para la venta de sus casas y muchas veces no aceptan el avalúa, sino que ellos fijan un precio.