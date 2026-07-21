Aumentan en Coahuila solteros y parejas en unión libre... y los matrimonios siguen en caída libre

La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) analizó estadísticamente el humor, bienestar y satisfacción -incluyendo la situación conyugal- de al menos 2 millones 533 mil 914 mayores de 18 años que viven en Coahuila.

Mientras se mantiene una disminución de los matrimonios formales en Coahuila, estados conyugales como la unión libre, separación, divorcio y soltería tuvieron un incremento durante el último año, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los registros reportados al corte de 2025, la viudez, la unión libre, la separación, el divorcio y la soltería tuvieron incrementos en Coahuila, mientras que los procesos de unión formal tuvieron una disminución considerable.

En Coahuila, de todas las personas encuestadas, 40.7 por ciento manifestó estar casado, situación conyugal más frecuente en la entidad, pese a que registró una disminución de casi ocho por ciento respecto a la edición pasada de la encuesta, cuando el porcentaje fue de 47.9.

El segundo estado conyugal más frecuentemente manifestado en la Encuesta fue el de soltería, que pasó de 24.0 a 24.7 por ciento a lo largo de cinco años en Coahuila, es decir, aumentó en casi uno por ciento.

Después, la unión libre pasó de registrarse en 15.8 por ciento a 17.2 por ciento en la última encuesta, mientras que las separaciones pasaron del cuatro por ciento a un 7.1 por ciento en cuatro años y los divorcios de 2.4 a 3.5 por ciento, mientras que la viudez pasó de 5.1 a 6.8 por ciento.

A pesar de que a nivel estadístico los niveles pueden parecer bajos, la estadística implica que la soltería pasó de prevalecer en 533 mil personas, a ser una realidad para 626 mil personas; la unión libre pasó de registrarse en 344 mil personas a 434 mil; la separación de 88 mil a 179 mil; el divorcio de 53 mil a 88 mil y la viudez de 111 mil a 172 mil personas.

¿Y A NIVEL NACIONAL?

El Inegi señala que en 2005 el 47.6 por ciento de personas de 15 años y mayores estaba casada o casado, sin embargo para el 2025 el porcentaje se redujo a 36.3 por ciento, una diferencia de 11.3 puntos porcentuales.

En tanto, la unión libre registró un incremento de 6.5 puntos porcentuales en 20 años, tras escalar de 11.1 por ciento en 2005 a 17.6 por ciento en 2025.

En cuanto a la soltería, el porcentaje nacional era de 31.9 por ciento de personas en esa situación en 2005, mientras que en 2025 se ubicó en 33.2 por ciento.

En el rubro de separada (o), el porcentaje pasó de 3.1 a 4.8 por ciento entre 2005 y 2025, mientras los divorcios pasaron de 1.2 a 2.1 por ciento y la viudez escaló de 5.1 a 6 por ciento.