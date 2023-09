Aún no inicia proceso electoral y ya hay conflicto en el ICH de Saltillo

Apenas este viernes 29 de septiembre se va a publicar la convocatoria para el registro de aspirantes a ocupar el cargo como director o directora del Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo” (ICH), y ya se presentaron conflictos que empañan el proceso electoral.

El sucesor del actual director deberá tomar el cargo a partir del 23 de octubre, cuando se marca la salida del actual director Robertony García Perera, según lo que marca el Estatuto de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Sin embargo, las probabilidades de que haya una elección son pocas debido a que se han realizado actos de promoción de campaña anticipada, mismos que se cometieron por parte de una de las pre-candidatas que se destapó en la última semana.

Esto generó un conflicto en el interior de las instalaciones del ICH, en donde se crearon bandos” de docentes y alumnos que deseaban manifestar sus inconformidades, pero hasta las 15:30 horas de este jueves no pudieron dar solución al asunto.

“Lo que esperamos es que les dé hambre y puedan irse”, mencionó un docente.

Y es que la pre-candidata -que todavía no se ha registrado oficialmente debido a que no existe ninguna convocatoria publicada y de quien se desconocen sus datos generales- realizó una conferencia en el auditorio “José María Fraustro Siller” sobre superación personal dirigida a los alumnos, para promoverse como candidata.

También regaló iPads, bocinas inteligentes tipo Alexa, tabletas electrónicas y laptops para invitar a los alumnos para que voten por ella.

“No existe reglamento que nos puntualice lo que hay que hacer en casos como este; no hay un reglamento para las precampañas y no sabemos qué es lo que va a proceder.

”La situación aquí es que los alumnos ya están llegando a temas de violencia a través de redes sociales y están manifestando sus inconformidades porque dicen que su voto no se compra, pero hay otro grupo que apoya a la maestra que ha regalado un montón de aparatos tecnológicos y nosotros no sabemos ni de dónde ha sacado el dinero”, dijo el director en entrevista con VANGUARDIA.

En este caso, agregó, la Rectoría tendrá que intervenir y es probable que se suspenda el proceso electoral que estaba programado a realizarse un mes previo a la salida del director.

“Debo aceptar que es muy probable que se suspenda la elección, nosotros teníamos un programa pero vemos que todo esto empezó aún y cuando todavía no publicamos la convocatoria oficialmente, seguramente se asignará un coordinador que se quede al frente de la institución por tiempo indefinido hasta que se arregle el asunto”, expuso.

Aseguró que no se puede dar el caso de una suspensión de clases debido a que esto se prohíbe en temporada electoral interna.

“No es posible una suspensión, las clases van a seguir”, manifestó.