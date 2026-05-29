Descartan encarecimiento abrupto del gas LP

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Saltillo
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    Descartan encarecimiento abrupto del gas LP
    Especialista de la UAdeC consideró poco probable un aumento abrupto en el costo del gas LP para consumidores de Coahuila. ARCHIVO

El académico José María González Lara señaló que las tarifas se mantienen estables debido a la cercanía con Estados Unidos

Ante la alta demanda del producto en el mercado de Europa y Asia, se proyecta el fin del periodo de gas barato procedente de los Estados Unidos, aunque se descarta un incremento abrupto en el mediano plazo en Coahuila.

Sobre este escenario de volatilidad internacional, el académico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), José María González Lara, descartó variaciones drásticas para los consumidores locales.

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De acuerdo con los registros oficiales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en la primera semana de junio del año 2025, el precio del gas lp en el municipio de Saltillo se ubicó en los 10.77 pesos por litro.

Por otra parte, la misma dependencia federal detalló que durante esta última semana de mayo del año 2026 el precio es de 11.07 por litro.

“Viendo las condiciones, no creo que haya un incremento abrupto del gas que Estados Unidos vende a México”, afirmó González Lara

El especialista expuso que el encarecimiento del energético en el viejo Continente responde a los conceptos logísticos de envío de la mercancía.

El académico detalló que en la actualidad se mantiene una condición de dependencia comercial importante en la materia a nivel nacional luego de que México importa cerca del 80 por ciento del gas que consume desde el territorio estadounidense.

“No creo que se incremente el precio de manera para las compras de México, y si así fuera, el Estado tendría que entrar a subsidiar”, comentó el investigador.

Respecto a las alternativas para disminuir la dependencia energética con el País vecino, González Lara se refirió a la existencia de yacimientos de gas de lutitas en el territorio nacional mediante la utilización de la técnica de extracción conocida como fracking.

“Hay una gran reserva que abarca el territorio de tres estados del País que se puede aprovechar en tanto no se afecte tanto el medio ambiente. Se debe revisar bien a bien las nuevas tecnologías y sobre eso decidir si se explota el gas de lutitas”, concluyó.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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