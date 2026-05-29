Saltillo Soccer campeón: protagonistas revelan cómo el equipo volvió a unir a la afición

Saltillo Soccer campeón: protagonistas revelan cómo el equipo volvió a unir a la afición

+ Seguir en Seguir en Google
Adriana Armendáriz
por Adriana Armendáriz

Jugadores y cuerpo técnico de Saltillo Soccer comparten con VANGUARDIA cómo vivieron el histórico campeonato de Liga TDP, el ascenso a Liga Premier y la conexión que volvió a encender la pasión e identidad futbolera en la ciudad

Fútbol
/
COMPARTIR

Existen noches que terminan en campeonato y otras que terminan convirtiéndose en historia. La del domingo 24 de mayo del 2026 en el Estadio Olímpico fue ambas.

Saltillo Soccer levantó el título de la Liga TDP tras vencer a La Tribu de Ciudad Juárez, en una final que reunió algo que hace mucho tiempo no coincidía en la ciudad, ilusión, identidad y futbol. El ascenso a Liga Premier ya estaba asegurado, pero el campeonato terminó por confirmar que Saltillo volvió a sentirse orgullosamente representado por un equipo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/saltillo-soccer-es-campeon-de-liga-tdp-mx-tras-vencer-a-la-tribu-IK20914927

Las gradas llenas, el ruido constante, las familias siguiendo cada jugada, la sensación de estar viviendo algo importante y el grito de ¡Gol! Todo eso se volvió una postal invaluable. Lo supieron los jugadores desde la cancha. Lo entendió el cuerpo técnico desde el banquillo. Lo sintió la afición desde antes del silbatazo inicial.

“Parecía un ambiente de Primera División”, resume Salvador “Chavita” Medina, extremo originario de Gómez Palacio, que terminó siendo una de las piezas más importantes del equipo campeón.

$!Salvador “Chavita” Medina destacó el ambiente vivido en la final, donde miles de aficionados impulsaron al equipo durante los 90 minutos.
Salvador “Chavita” Medina destacó el ambiente vivido en la final, donde miles de aficionados impulsaron al equipo durante los 90 minutos. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/VANGUARDIA MX

Y quizás esa sea la frase que mejor explica lo ocurrido en Saltillo. Porque en este caso el campeonato no nació únicamente desde el talento, se construyó desde la conexión.

Después de una campaña sólida, el equipo dirigido por Joel de León Acosta encontró en la Liguilla la confirmación de su carácter. Fueron avanzando ronda tras ronda hasta instalarse en una final donde no solamente estaba en juego un trofeo, sino la posibilidad de dejar huella en el futbol de la ciudad.

El técnico recuerda que hubo partidos clave durante la segunda vuelta donde comenzó a convencerse de que el sueño podía alcanzarse. Los triunfos ante Ramos y Santiago terminaron por cambiar la mentalidad del grupo. Ya no era ilusión; era posibilidad real.

$!Joel de León Acosta llevó a Saltillo Soccer al campeonato de Liga TDP tras una campaña que consolidó al equipo como protagonista.
Joel de León Acosta llevó a Saltillo Soccer al campeonato de Liga TDP tras una campaña que consolidó al equipo como protagonista. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/VANGUARDIA MX

Pero incluso alguien acostumbrado a liderar desde la calma terminó superado por la emoción. “La noche previa dormí poco, con mucha incertidumbre. Después del campeonato me costó creérmela”, confiesa Joel de León.

Ni siquiera ellos dimensionaban todavía lo que estaban provocando afuera. Porque mientras el equipo avanzaba en el torneo, la ciudad comenzó a apropiarse de la historia y la ilusión. El Olímpico empezó a pesar y lo confirmaron las largas filas horas antes de la final.

Los jóvenes comenzaron a verse reflejados en esos futbolistas que persiguen exactamente el mismo sueño que ellos: llegar algún día a Primera División.

$!Gilberto Cano aseguró que el plantel dejó huella en la ciudad luego de conseguir el título y el ascenso a Liga Premier.
Gilberto Cano aseguró que el plantel dejó huella en la ciudad luego de conseguir el título y el ascenso a Liga Premier. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/VANGUARDIA MX

Uno de ellos es Gilberto Cano, defensa central nacido en Saltillo, quien entiende a la perfección el significado que tiene este campeonato para la ciudad. “Ya marcamos nuestro nombre e hicimos historia”, afirma.

Y no es exageración. Durante años, la ciudad lidió con intentos fallidos, proyectos pasajeros y una desconexión progresiva entre la afición y sus equipos. Por eso lo conseguido por este grupo termina siendo distinto. No solamente ascendieron, construyeron el sentido de pertenencia.

Eso es un reflejo del vestidor. Joel de León habla constantemente de familia cuando describe al plantel, y los jugadores repiten esa idea una y otra vez. No había egos, no había divisiones. Solamente un grupo de jóvenes convencidos de que podían cambiar algo.

“Somos una familia”, dice el entrenador. La frase parece sencilla, pero dentro de ella vive gran parte del campeonato. Porque en una categoría donde abundan la presión y la incertidumbre, Saltillo Soccer encontró estabilidad en la unión y en la confianza.

“Chavita” Medina, quien asegura haber sentido desde antes “la corazonada” de que podía ser campeón, entiende también la responsabilidad que ahora tienen frente a los niños que hoy los miran como ejemplo.

$!La unión del plantel fue una de las claves para que Saltillo Soccer conquistara el campeonato de la Liga TDP.
La unión del plantel fue una de las claves para que Saltillo Soccer conquistara el campeonato de la Liga TDP. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/VANGUARDIA MX

“Que trabajen y luchen por sus sueños”, dice. El mensaje termina conectando con lo que este equipo provocó durante toda la temporada: demostrar que sí era posible.

Y al enviar un mensaje a la afición, los tres coinciden en el pleno agradecimiento y en el abrazo que sintieron de las miles de personas que se citaron en el Olímpico para formar parte del sueño.

El siguiente reto espera, pero se lo toman con calma. “Es una incertidumbre esto de la Liga Premier. Vamos a conocer la liga y la división. Vamos a pensar en hacerlo lo mejor posible, como siempre. Vamos a tener los pies en la tierra y plantearnos bien qué tipo de equipo necesitamos para competir. De la mano de la directiva, Salvador Rodríguez, estoy convencido que vamos a hacer un buen equipo”, sentencia el profe Joel.

$!Tras conquistar la Liga TDP, Saltillo Soccer se prepara ahora para disputar el Campeón de Campeones ante Delfines de Coatzacoalcos.
Tras conquistar la Liga TDP, Saltillo Soccer se prepara ahora para disputar el Campeón de Campeones ante Delfines de Coatzacoalcos. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/VANGUARDIA MX

En tanto, este viernes, Saltillo Soccer disputará el Campeón de Campeones ante Delfines de Coatzacoalcos, duelo que enfrentará a los monarcas de las Zonas A y B de la Liga TDP tras haber conseguido ambos el ascenso a Liga Premier.

Pero más allá de lo que ocurra en ese partido, algo importante ya se afianzó en la ciudad. Saltillo volvió a llenar su estadio de futbol. Saltillo volvió a emocionarse con un equipo. Y quizás lo más importante de todo es que Saltillo volvió a creer en el futbol.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Liga Tdp Mx
Localizaciones
Saltillo
Organizaciones
Saltillo Soccer
Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

Selección de los editores
Autoridades municipales mantienen un operativo donde reciben denuncias sobre autos abandonados en plena vía pública.

Saltillo: Aumenta presencia de ‘deshuesaderos’ en plena vía pública
El personal que ha decidido dejar su trabajo por acoso y discriminación laboral se ha disparado en casi 400 por ciento en el último año.

Coahuila, entre líderes en abandono laboral por discriminación y acoso
El Gobierno de Donald Trump no ha logrado convencer a México de llevar a cabo operativos contra el narco en territorio nacional.

Presiona EU a México con países latinos para operativos antinarco
Reto. Silvia Navarro interpreta a dos personajes en la nueva adaptación del exitoso melodrama argentino.

Apuestan a otro remake: regresa Silvia Navarro a las telenovelas con ‘Guardián de Mi Vida’ en Vix
Tras una rápida aprobación en San Lázaro, las Comisiones del Senado respaldaron por mayoría de votos posponer la histórica elección de jueces y magistrados hasta 2028.

Elección judicial se mueve a 2028: Comisiones del Senado dan luz verde a la propuesta de Sheinbaum
Omar Alejandro López Campos, tomó protesta como senador de Morena en suplencia de Enrique Inzunza Cázarez, durante la sesión extraordinaria del Senado de la República.

Senado aprueba licencia de Enrique Inzunza... por 22 horas; rinde protesta su suplente
Antes de las esperadas vacaciones de verano, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que suspenderá una vez más las clases en el mes de mayo.

¿Hay clases el 29 de mayo? SEP confirma el último puente escolar del mes y el motivo
A unos días que el pago de la última quincena de mayo llegue a los trabajadores de México, el banco BBVA informó en redes sociales que su sistema en la app bancaria presentó fallas este jueves.

“Lamentamos los inconvenientes”: BBVA México reporta fallas en su app este jueves 28 de mayo