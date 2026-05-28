Garantizan jornada pacífica y en calma: Manolo Jiménez, de cara a las votaciones en Coahuila

Subrayó que el clima de orden y protección que prevalece en la región brinda la confianza necesaria para que la población acuda a las urnas con total libertad.

TORREÓN, COAH.- En la víspera de los comicios del próximo 7 de junio, el titular del Ejecutivo de Coahuila , Manolo Jiménez Salinas, afirmó que el territorio coahuilense cuenta con el escenario idóneo para que los votos se emitan de forma pacífica, ordenada y con una alta concurrencia ciudadana.

“Gozamos de una entidad federativa fuerte, segura, próspera y con bienestar. Existe un entorno democrático ideal para que la población sufrague en un contexto de armonía y total calma”, agregó.

Jiménez Salinas puntualizó que las fuerzas de orden público del estado ya delinean el despliegue de vigilancia para el día de la elección, una estrategia coordinada entre dependencias municipales, de la República y las propias autoridades electorales.

“Este lunes encabezaremos la sesión de seguridad junto a mandos federales, estatales y municipales, además de representantes del IEC y el INE, con el fin de afinar las acciones finales de prevención”.

El Mandatario proyectó que los comicios transcurrirán sin contratiempos significativos, mostrando plena confianza en que la civilidad guiará la jornada de votación.

“Tengo la certeza de que viviremos unas elecciones tranquilas, un proceso que se distinguirá por su estabilidad”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre el arribo de figuras políticas ajenas a la entidad, aclaró que Coahuila da la bienvenida a todos, siempre que su participación se apegue estrictamente a la legalidad y al respeto mutuo.

“Cualquier persona es libre de venir, en tanto su labor sea respetuosa, apegada a derecho y acorde a los valores de convivencia que nos caracterizan como coahuilenses”, dijo.

El Gobernador ponderó la estrecha colaboración que se mantiene con la administración estatal de Durango y con los cuerpos de seguridad en la Comarca Lagunera para blindar la tranquilidad en los límites territoriales.

Explicó que los presidentes municipales de dicha región norteña se integran activamente a los comités de seguridad junto a las corporaciones estatales, el Ejército y ministerios públicos para robustecer las tareas de vigilancia en la zona metropolitana.