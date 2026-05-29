POLITICÓN: ‘Cocinan’ Morena y PRI sanción disciplinaria para Tony Flores en el Congreso

I. ES EN SERIO... Desde las catacumbas del morenismo comarcano nos corrigen respecto del comentario publicado aquí ayer, en el cual se planteó como un suceso improbable que le saquen la tarjeta roja al petista Tony Flores en el Congreso. De acuerdo con quienes se dicen mejor enterados del asunto, puertas adentro de la cuatroté sí se está considerando con seriedad el asunto y se teme que la mayoría encabezada por Carlos Robles Loustaunau en el Congreso de Coahuila lleve adelante el proceso para declarar que el de Múzquiz incurrió en la conducta que sanciona el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. II. A VER SI... Por cierto: la norma no implica que Flores deje de ser diputado, sino sólo que “se tiene por entendido que renuncia a concurrir hasta el periodo ordinario inmediato”. En otras palabras, quedaría fuera de la nómina... ¡perdón!, de los trabajos legislativos, hasta el 1 de septiembre próximo. No es poca cosa lo que se cocina, pues, de concretarse el plan, sentaría un precedente relevante en términos de disciplina parlamentaria. Habrá que seguir pendientes.

III. DE PENA AJENA “Por favor, diputados... compórtense a la altura de su responsabilidad política y pública. No pueden ser estas escenas... que el pueblo de México tiene que recibir...”. Las palabras de la panista Kenia López Rabadán, quien encabeza la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quedan para el registro de uno de los episodios más bochornosos de la actual Legislatura federal, protagonizado por el morenista Zenyazen Roberto Escobar García, quien ayer pretendió resolver a golpes una diferencia con el tricolor Carlos Mancilla. El llamado de López Rabadán retrata el nivel de quienes nos representan: son incapaces de comportarse a la altura. IV. ¿MAROMA EN PUERTA? Habrá que estar preparados, desde luego, para que en cualquier momento se nos plantee una “conveniente” explicación sobre el episodio, merced a la cual sus protagonistas no deben sentirse siquiera apenados por el bochornoso comportamiento registrado. Porque, como bien sabemos, la patanería, el cinismo y la desfachatez son la norma entre quienes dicen representarnos y trabajar para que la realidad colectiva mejore. V. CONSECUENCIAS Nos cuentan que en Morena todavía hay quienes no terminan de creer lo que ocurrió en la última sesión del IEC. Y es que Edén Alonso Martínez Méndez llegó dispuesto a denunciar supuesta propaganda gubernamental y terminó convirtiéndose, sin querer, en el mejor difusor de la agenda del gobernador Manolo Jiménez. Inversiones por 200 millones de pesos, mil 500 empleos, reuniones, obras y actividades oficiales. La intervención del ahora exrepresentante evidenció lo que realmente es: aprendiz de opositor, aunque lo vendían como la mejor carta del morenismo nacional en materia electoral. El asunto es que en política las pifias suelen tener consecuencias.

VI. NI LAS GRACIAS LE DIERON Así que ayer se notificó oficialmente el relevo del morenista ante el Instituto Electoral de Coahuila. Así terminó la breve estancia de Edén Martínez en la mesa del Consejo General. Se dice que no es fácil lograr que una intervención política produzca exactamente el efecto contrario al que se buscaba, pero él lo consiguió. Quiso exhibir al gobierno y terminó destacando sus resultados. Quiso cuestionar y terminó promoviendo. Lo más duro es que, después de todo, ni siquiera alcanzó a disfrutar mucho tiempo la silla. VII. CENTRALISMO ELECTORAL El relevo de la representación de Morena ante el IEC dejó una idea interesante sobre la forma en que hoy se entiende la relación entre el INE y los organismos electorales locales. Y es que la comunicación para el relevo no se realizó directamente ante el órgano local, sino a través del INE, que sirvió de intermediario para notificar un asunto que corresponde exclusivamente al ámbito local. El propio escrito solicita a la autoridad nacional reenviar la comunicación al organismo coahuilense. Nos dicen que en tiempos de Guadalupe Taddei parece crecer la idea de que todo debe pasar por el INE, incluso aquello que corresponde resolver a las autoridades estatales. VIII. SUBORDINADO El asunto puede parecer un simple trámite administrativo, pero para quienes conocen el sistema electoral tiene implicaciones mayores. INE e institutos electorales locales son autoridades distintas, autónomas y con facultades propias. Por eso llama la atención que asuntos del IEC terminen pasando primero por oficinas centrales del INE. Nos comentan que esa práctica fortalece la idea de que algunos consejeros, como Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, actúan más bajo una lógica de subordinación al INE y a Morena.

IX. NO DA RISA Las “bromas” –de mal gusto– que se realizan a través de redes sociales, en las cuales se amenaza con la realización de acciones violentas en escuelas, requieren no solamente la reacción de la Comisaría de Miguel Ángel Garza Félix, sino la intervención de autoridades educativas y de seguridad a nivel estatal, así como de padres de familia. Resulta urgente dejar claro que no es gracioso alarmar a una comunidad escolar y provocar la movilización de corporaciones de seguridad. Se requiere, desde luego, educación y explicaciones sobre lo irresponsable que resulta la conducta, pero, eventualmente, también castigo ejemplar para quien incurre en ella.