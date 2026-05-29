Invitan familias de desaparecidos a cascarita contra la impunidad en Saltillo y Torreón

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    Invitan familias de desaparecidos a cascarita contra la impunidad en Saltillo y Torreón
    Las familias convocaron a llevar fotografías, pancartas, balones y otros artículos para participar en la actividad programada el 11 de junio en Saltillo y Torreón. REDES SOCIALES

La actividad se realizará el 11 de junio a las 17:00 horas en la Plaza de Armas y la Plaza Mayor para visibilizar la crisis de desapariciones en el país durante el Mundial

En el marco del inicio de la Copa del Mundo, familiares de personas desaparecidas en Coahuila convocaron a participar en la “Cascarita contra la impunidad”, que se realizará de manera simultánea en Saltillo y Torreón.

La convocatoria fue emitida por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), organización que llamó a la ciudadanía a no perder de vista la problemática de las desapariciones en el país en medio del ambiente futbolero que acompañará el arranque del Mundial.

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La actividad forma parte de una serie de acciones impulsadas por las familias para mantener visible esta crisis. El pasado 10 de mayo, durante la Marcha por la Dignidad, utilizaron también una temática relacionada con el futbol bajo el lema “Las madres buscando también están goleando”.

La nueva convocatoria se llevará a cabo el próximo 11 de junio, fecha en la que México enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. De acuerdo con la invitación, las cascaritas se realizarán a las 17:00 horas en la Plaza de Armas de Saltillo y en la Plaza Mayor de Torreón.

Para la dinámica, las familias pidieron llevar pancartas, fotografías de personas desaparecidas, camisetas, pañuelos, silbatos, matracas, tambores, porterías y balones. La intención es convertir cada gol en un acto simbólico de memoria y exigencia de justicia.

“Metamos goles por cada uno de nuestros seres queridos desaparecidos. ¡Vengan con nosotr@s, acompáñenos en este juego de la vida por ellos y ellas. Traigan la matraca, el tambor, los pañuelos, las pancartas, el silbato y la pelota!”, señala la convocatoria.

Alma García, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, explicó que estas acciones buscan recordar que, mientras México recibe la atención mundial por el futbol, continúa enfrentando una crisis de desapariciones.

“Las familias han estado visibilizando que frente a la fiesta futbolera en México, también hay una crisis de desaparecidos en México y esta es una forma de hacerles presente, de hacer memoria. Que quienes vengan a este mundial puedan conocer también esta tragedia por la que atraviesa el país”, expresó.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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