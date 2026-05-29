Invitan familias de desaparecidos a cascarita contra la impunidad en Saltillo y Torreón

La convocatoria fue emitida por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), organización que llamó a la ciudadanía a no perder de vista la problemática de las desapariciones en el país en medio del ambiente futbolero que acompañará el arranque del Mundial.

En el marco del inicio de la Copa del Mundo, familiares de personas desaparecidas en Coahuila convocaron a participar en la “Cascarita contra la impunidad”, que se realizará de manera simultánea en Saltillo y Torreón .

La actividad forma parte de una serie de acciones impulsadas por las familias para mantener visible esta crisis. El pasado 10 de mayo, durante la Marcha por la Dignidad, utilizaron también una temática relacionada con el futbol bajo el lema “Las madres buscando también están goleando”.

La nueva convocatoria se llevará a cabo el próximo 11 de junio, fecha en la que México enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. De acuerdo con la invitación, las cascaritas se realizarán a las 17:00 horas en la Plaza de Armas de Saltillo y en la Plaza Mayor de Torreón.

Para la dinámica, las familias pidieron llevar pancartas, fotografías de personas desaparecidas, camisetas, pañuelos, silbatos, matracas, tambores, porterías y balones. La intención es convertir cada gol en un acto simbólico de memoria y exigencia de justicia.

“Metamos goles por cada uno de nuestros seres queridos desaparecidos. ¡Vengan con nosotr@s, acompáñenos en este juego de la vida por ellos y ellas. Traigan la matraca, el tambor, los pañuelos, las pancartas, el silbato y la pelota!”, señala la convocatoria.

Alma García, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, explicó que estas acciones buscan recordar que, mientras México recibe la atención mundial por el futbol, continúa enfrentando una crisis de desapariciones.

“Las familias han estado visibilizando que frente a la fiesta futbolera en México, también hay una crisis de desaparecidos en México y esta es una forma de hacerles presente, de hacer memoria. Que quienes vengan a este mundial puedan conocer también esta tragedia por la que atraviesa el país”, expresó.