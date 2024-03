Aunque eclipse se verá al 100 por ciento, turismo se desaprovecha en pequeños municipios de Coahuila

Coahuila vivirá un momento privilegiado el próximo 8 de abril, cuando muchos de sus municipios tendrán la oportunidad de ver el Gran Eclipse Mexicano al 100 por ciento.

De acuerdo a organismos como el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (Coecytjal), múltiples poblaciones de Coahuila podrán ver cómo la luna oculta por completo al sol durante cuatro minutos y 28 segundos.

Aunque el eclipse podrá verse en general en México, Estados Unidos y Canadá, solo una privilegiada franja podrá verlo como si se hiciera totalmente de noche y por el mencionado lapso de tiempo.

Es por ello que municipios grandes o que ya se caracterizan por el turismo tendrán grandes ingresos. La NASA transmitirá desde Torreón, mientras que asociaciones de hoteleros indican que ya están al 100 por ciento de su capacidad.

Otros municipios como Cuatrociénegas también han ocupado la totalidad de sus habitaciones de hotel, algunas de las cuales llegaron a ofertarse hasta en 14 mil pesos el pasado fin de semana.

Incluso la Secretaría de Turismo de Coahuila indicó que se espera una ocupación hotelera del 100 por ciento en las zonas donde podrá verse el eclipse a su máxima capacidad.

No obstante, la situación no ha sido la misma para poblaciones o municipios de menor cantidad de habitantes como Nueva Rosita, Palaú, Zaragoza o Lamadrid, a pesar de que también tendrán condiciones de ubicación y meteorológicas inmejorables para apreciar el eclipse solar.

Ignacio Rodríguez es habitante de Nueva Rosita y maneja un complejo de habitaciones que renta para vacaciones, mismo que se le llenó para la Semana Santa.

Sin embargo, indicó que todavía tiene habitaciones disponibles la noche del 7 de abril -día previo al eclipse esperado a las 11 de la mañana- pues “en el pueblo está todo muy calmado”.

“No se ha escuchado nada, la mera verdad. Está muy tranquilo. Yo lo que he escuchado es que se van a centrar las gentes en las ciudades grandes como Torreón o Monclova. También como estamos acá en la frontera, unas partes acá en Eagle Pass”.

“Yo creo por ser pueblito chiquito, pues yo creo nos dejan a un lado. Ya ves que buscan cosas de más categoría y cuestiones de esas”, expresó ‘Nacho’.

Personal de otros espacios de alojamiento como el Hotel Rosa de Oro, el Hotel Centro Express o el Hotel Niza, también en Nueva Rosita, expresaron que todavía tienen habitaciones disponibles que van entre los 550 y los 1250 pesos para el domingo 7 de abril.

No obstante, también descartaron conocer si se realizará algún tipo de evento o acción para atraer turistas al municipio y que se pueda apreciar el eclipse.

“No se ha escuchado nada, falta mucho movimiento, no hay ningún tipo de evento. Pudo hacerse alguna carrera como han venido otras veces los de las motos”, expresó Aldo Rivas, del Hotel Niza.

Una situación similar se reportó en Palaú, donde a pesar de que su centro está a solo 15 minutos en coche del centro de Múzquiz, personal del Hotel Río Posada afirmó tener habitaciones disponibles para el 7 de abril desde los 700 pesos.

En el municipio de Zaragoza, a una hora de Acuña y de Piedras Negras, José Zamora del Y Hotel indicó que también tiene habitaciones disponibles, pero “no sabría decir” si va a haber algún evento.

“Está todo normal. Nomas los niños no van a ir a la escuela, pero yo digo que no le prestaron atención debida, no se escucha que vaya a haber algo. Ya hubieran puesto en la página del municipio, pero no han puesto nada”, dijo Zamora.

Un poco más al sur, en el municipio de Lamadrid, Rubí Rodríguez, del Hotel Esperanza Inn, aseguró que tiene habitaciones llenas para el 7 de abril, aunque no está del todo enterada si se realizarán actividades en el municipio.

“Dijeron que iban a hacer algo en el campo de beisbol. Sé que sí va a haber algo organizado por la presidencia, pero no sé qué, si vayan a vender comida o vayan a poner algo”, expresó.

Cabe recordar que dicho municipio se encuentra a tan solo 28 minutos en coche de Cuatrociénegas, mismo que concentrará actividades y turistas.