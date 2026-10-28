Avanza a ritmo lento contratación para obras del tren en Coahuila; prevén hasta 3 mil 500 empleos en su punto más alto

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    Avanza a ritmo lento contratación para obras del tren en Coahuila; prevén hasta 3 mil 500 empleos en su punto más alto
    Grupo Carso ha comenzado a incorporar personal para las obras ferroviarias, aunque todavía no inicia la contratación masiva. CORTESÍA
Manuel Rodríguez
por Manuel Rodríguez

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Nazira Zogbi Castro informó que Coahuila cuenta con bolsas de trabajo para vincular a los aspirantes con las vacantes del proyecto

La contratación de personal para la construcción de las obras del tren de pasajeros en Coahuila ha avanzado de forma paulatina y aún no alcanza el ritmo masivo proyectado, debido a los trámites administrativos y protocolos requeridos ante instancias estatales y federales.

Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo en Coahuila, explicó que la empresa Grupo Carso ha iniciado la incorporación de perfiles específicos de manera paulatina, conforme se requieren para la etapa actual del proyecto.

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“Lo que nosotros observamos es que efectivamente ha habido algunas contrataciones, no al ritmo que se esperaba porque antes de contratar gente tienen que cubrir con todos los procesos, trámites y protocolos. Esa contratación masiva que estamos esperando todavía no se da”, afirmó Zogbi Castro.

La funcionaria estatal detalló que la dependencia cuenta con una base de datos amplia a través de sus bolsas de trabajo habituales y eventos de vinculación laboral para canalizar al personal de manera ágil una vez que se autorice la apertura general de plazas.

“Tenemos una bolsa de trabajo muy grande para que en el momento que la empresa empiece a contratar ya de manera masiva, nosotros poder hacer un filtro importante y poderles mandar a la gente que necesitan”, precisó la secretaria.

Respecto al volumen final de empleos que se generarán para el desarrollo de la obra ferroviaria, la titular de la dependencia laboral señaló que se estima un pico considerable de contrataciones a medida que avancen los trabajos constructivos.

“Lo que sabemos es que van a ser alrededor de 3 mil 500 en el pico más alto de contratación, ese es el dato que se ha estado manejando, pero a ese pico obviamente todavía no llegamos”, puntualizó la funcionaria.

En el balance anual de vinculación, Zogbi destacó que en Coahuila se han concretado 15 ferias de empleo y alrededor de 300 jornadas laborales, con la participación de 400 empresas y la asistencia de 40 mil ciudadanos en el estado.

Asimismo, subrayó la inclusión laboral al detallar que en los eventos de la dependencia se solicita a los empleadores reservar un porcentaje de sus plazas para grupos vulnerables, como adultos mayores, mujeres jefas de familia y personas con discapacidad.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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