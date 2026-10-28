Jennifer Harbury comparte en Saltillo las claves para vencer la impunidad en casos de desaparición

Enfrentar el vacío de la ausencia y transformarlo en una estrategia jurídica efectiva fue el eje central de la jornada de trabajo que congregó a familias de personas desaparecidas en la capital coahuilense. Durante los días 24 y 25 de octubre, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C. coordinó un encuentro de análisis y seguimiento enfocado en evaluar los avances colectivos y redefinir el concepto de justicia que reclaman las víctimas en México.

La actividad reunió a integrantes del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-FUNDEM), quienes mantuvieron mesas de trabajo orientadas a fortalecer el acompañamiento legal y emocional que realizan en la región.

Uno de los momentos con mayor peso estratégico durante la jornada fue la intervención de la defensora y abogada estadounidense Jennifer K. Harbury. La activista expuso los detalles del litigio tras la desaparición forzada de su esposo, el líder guatemalteco Efraín Bámaca Velásquez, ocurrida en 1992. Harbury detalló cómo, tras ocho años de batalla jurídica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un fallo histórico en el año 2000 que responsabilizó directamente al Estado de Guatemala y ordenó sancionar a los perpetradores material e intelectuales.

El testimonio sirvió como un referente técnico para los colectivos locales sobre cómo documentar y escalar casos de graves violaciones a derechos humanos ante instancias internacionales cuando las vías locales sufren de rezago o inacción.

La realización de este encuentro de formación y articulación contó con el respaldo financiero y logístico de la Embajada de Polonia y la Fundación Heinrich-Böll-Stiftung Ciudad de México. Desde la organización, Fray Juan de Larios A.C. reafirmó su compromiso de mantener el acompañamiento técnico a los familiares en sus demandas de localización, acceso a la verdad y sanción a los responsables.

¿QUIÉN ES JENNIFER HARBURY?

Jennifer Harbury es una abogada de derechos humanos, escritora y activista estadounidense —graduada de la Universidad de Harvard— que alcanzó notoriedad internacional por su incansable lucha para denunciar los crímenes de estado y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil guatemalteca. Su caso cobró repercusión global a principios de los noventa tras la desaparición en 1992 de su esposo, Efraín Bámaca Velásquez (conocido como «Comandante Everardo»), un líder indígena y comandante guerrillero guatemalteco capturado y ejecutado clandestinamente por el ejército de ese país.

Mediante huelgas de hambre frente al Palacio Nacional de Guatemala y la Casa Blanca, Harbury logró destapar un escándalo político que obligó al gobierno de Estados Unidos a desclasificar documentos oficiales. Dicha información reveló la complicidad y el financiamiento de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a militares guatemaltecos involucrados en torturas y ejecuciones extrajudiciales. Desde entonces, ha dedicado su vida a la defensa de los refugiados centroamericanos, la investigación contra la tortura institucionalizada y la exigencia de justicia histórica en los tribunales internacionales.