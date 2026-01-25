Avistamientos de puma generan alarma en ejido La Leona, en Paredón, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 25 enero 2026
    Avistamientos de puma generan alarma en ejido La Leona, en Paredón, Coahuila
    Habitantes del ejido La Leona, en el municipio de Paredón, expresaron su preocupación ante los constantes avistamientos de un puma de gran tamaño. FOTO: REDES SOCIALES

Habitantes lanzaron un llamado urgente a la población ante la reiterada presencia de un puma de gran tamaño que ha sido visto rondando la zona, lo que ha generado temor

PAREDÓN, COAHUILA.– La tranquilidad de los habitantes del ejido La Leona, en el municipio de Paredón, se ha visto alterada en los últimos días tras los constantes reportes sobre la presencia de un puma de gran tamaño que ha sido avistado en diversas ocasiones en los alrededores de la comunidad.

De acuerdo con testimonios de pobladores y trabajadores del Hotel San Joaquín, el felino ha sido visto rondando caminos rurales, zonas cercanas a viviendas y áreas frecuentadas por empleados del centro turístico, lo que ha encendido las alertas entre quienes viven o laboran en el sector.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Demuelen casa catalogada como Monumento Histórico en calle Juárez

Los reportes señalan que no se trata de un avistamiento aislado, sino de una situación recurrente, lo que ha incrementado el temor entre la población, especialmente entre quienes deben transitar de madrugada o durante la noche por caminos poco iluminados. Algunos habitantes afirmaron que ya se han presentado episodios de riesgo, aunque hasta el momento no se han confirmado ataques directos a personas.

Ante este escenario, los habitantes del ejido y el personal del hotel hicieron un llamado a la ciudadanía que circula por la zona para extremar precauciones, evitar caminar solos y mantenerse atentos, especialmente en horarios nocturnos o de baja visibilidad.

Asimismo, solicitaron la intervención de las autoridades ambientales y de protección civil para evaluar la situación, implementar medidas preventivas y, en su caso, garantizar el manejo adecuado del ejemplar, priorizando tanto la seguridad de la población como la preservación de la fauna silvestre.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Animales

Localizaciones


Coahuila
Paredon

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Coalición de Trabajadores de la Educación recordó que han mantenido esta batalla esta batalla legal duante varios lustros.

Magisterio exige a Gobierno de Coahuila corrección en pagos a pensionados de la Sección 38
El Museo del Desierto colocará un stand permanente en el Fan Fest de la Copa Mundial de la FIFA que se instalará en el Parque Fundidora de Monterrey.

Saltillo: Tendrá Museo del Desierto stand en Fan Fest del Mundial de Parque Fundidora
Los despojos registraron un fuerte crecimiento durante 2025, al grado de alcanzar su mayor nivel en la última década.

Coahuila: En 2025, arrecian despojos y tocan su pico más alto en una década
true

El combate a la corrupción está en otro lado

Cómo mueren las democracias

Cómo mueren las democracias

true

Coahuila en 2026: economía y elecciones
El dominio del chino mandarín se posiciona como una ventaja competitiva para profesionistas en Coahuila, particularmente en sectores industriales y de ingeniería con alta demanda de talento especializado.

Chino mandarín abre oportunidades laborales de hasta 80 mil pesos mensuales en Coahuila
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes