Avistamientos de puma generan alarma en ejido La Leona, en Paredón, Coahuila

PAREDÓN, COAHUILA.– La tranquilidad de los habitantes del ejido La Leona, en el municipio de Paredón, se ha visto alterada en los últimos días tras los constantes reportes sobre la presencia de un puma de gran tamaño que ha sido avistado en diversas ocasiones en los alrededores de la comunidad.

De acuerdo con testimonios de pobladores y trabajadores del Hotel San Joaquín, el felino ha sido visto rondando caminos rurales, zonas cercanas a viviendas y áreas frecuentadas por empleados del centro turístico, lo que ha encendido las alertas entre quienes viven o laboran en el sector.

Los reportes señalan que no se trata de un avistamiento aislado, sino de una situación recurrente, lo que ha incrementado el temor entre la población, especialmente entre quienes deben transitar de madrugada o durante la noche por caminos poco iluminados. Algunos habitantes afirmaron que ya se han presentado episodios de riesgo, aunque hasta el momento no se han confirmado ataques directos a personas.

Ante este escenario, los habitantes del ejido y el personal del hotel hicieron un llamado a la ciudadanía que circula por la zona para extremar precauciones, evitar caminar solos y mantenerse atentos, especialmente en horarios nocturnos o de baja visibilidad.

Asimismo, solicitaron la intervención de las autoridades ambientales y de protección civil para evaluar la situación, implementar medidas preventivas y, en su caso, garantizar el manejo adecuado del ejemplar, priorizando tanto la seguridad de la población como la preservación de la fauna silvestre.