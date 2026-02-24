En Coahuila no se ha registrado ningún incidente relacionado con la captura de ‘El Mencho’: Manolo Jiménez

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez afirmó que en la entidad no se ha registrado ningún incidente relacionado con la captura y posterior fallecimiento del líder del CJNG, ocurrida el pasado domingo en Jalisco y las reacciones violentas en diversas entidades del País.

En Coahuila se ha trabajado siempre en la parte preventiva, mas no estamos exentos de que en cualquier momento se presente alguna situación, por eso más de 10 mil elementos permanecen a la expectativa, comentó.

Explicó que el Gobierno de Coahuila activó un operativo especial de blindaje en todo el Estado para prevenir posibles incursiones delictivas, ya que las instituciones de seguridad poseen una gran fortaleza, lo cual representa una garantía para nuestra entidad.

En equipo con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y todos los cuerpos policiacos estatales y municipales se reforzó el blindaje en los límites del Estado con las entidades vecinas, al tiempo que se permanece al pendiente desde la mesa de seguridad estatal y en constante comunicación con el gabinete de seguridad nacional.

El gobernador Manolo Jiménez se encontraba con la presidenta Claudia Sheinbaum, en San Pedro, Coahuila, cuando se difundió la noticia sobre el operativo contra Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

“Fue una experiencia de vida que queda para las historia, porque fue en el evento de San Pedro cuando esto sucede, avisan unos minutos antes de empezar el acto, de entrega de apoyos de los programas de Bienestar y posteriormente en Gómez Palacio empieza a recibir la información”, narró el Mandatario estatal.

Manteniendo una postura de control institucional, el Gobernador dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó con mucho temple esta noticia y llamó a la calma frente a la ola de violencia que se desató en varios estados del País.

El Mandatario coahuilense manifestó que la respuesta del Ejército Mexicano es la correcta para recuperar la seguridad en el País, ya que la estrategia federal del sexenio pasado permitió que la delincuencia creciera, pero ahora se le enfrenta con contundencia e inteligencia.

Dijo que la seguridad que existe en Coahuila “es porque trabajamos en equipo, porque hay coordinación y voluntad de entrarle al tema, lo cual ha sido reconocido por la presidenta Claudia Sheinbaum, porque la percepción de seguridad en el País no ha mejorado mucho, lo cual atribuyó a que en varios estados y municipios de México sigue habiendo delincuentes, chicos y grandes que andan como Juan por su casa”.

Si bien la Presidenta está enfrentando el crimen organizado en una estrategia nacional, aquí en Coahuila estamos tomando cartas en el asunto en torno a los delincuentes menores y medianos y se ha actuado con inflexibilidad dentro de las políticas de seguridad y se han tomado acciones contundentes que han permitido que se replieguen, apuntó.

EN COAHUILA SE REACTIVA LA INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA

El Ejecutivo coahuilense informó que la inversión nacional y extranjera se ha venido consolidando, manteniéndose Coahuila entre los estados con más proyectos que generan miles de empleos y planes enfocados a la reactivación económica en las cinco regiones.

Se están cristalizando proyectos de empresas que ya están caminando sus inversiones, después de que las habían mantenido en suspenso por el tema de los aranceles, pero sin duda, si alguien desea invertir en México, el mejor lugar es Coahuila, aseveró.

“Aquí existen las mejores condiciones y se tiene lo que buscan los inversionistas, que es la estabilidad laboral”, afirmó.

A COAHUILA LE VA A IR BIEN TERESO MEDINA AL FRENTE DE LA CTM

En otro orden, Manolo Jiménez comentó que dialogó con la presidenta Claudia Sheinbaum del proceso para elegir al dirigente de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), explicando la manera con la que se ha trabajado con Tereso Medina, que ha ayudado a fortalecer la estabilidad laboral.

“Tereso Medina tiene muchas cosas positivas; una de ellas es que no tiene nexo con los delincuentes y es un aliado importante para fortalecer la estabilidad laboral”, aseguró en su mensaje a la Presidenta.