Detectan aumento de hasta 70% en uso de IA en discursos del Congreso

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) para la elaboración de discursos legislativos en México aumentó entre 60 y 70 por ciento en los últimos 18 meses, de acuerdo con un estudio del Buró Parlamentario.

La investigación fue encabezada por el doctor Sergio Bárcena, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, quien analizó 13 mil 92 intervenciones en tribuna registradas en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados entre 2021 y 2025, además de realizar comparativos con el Senado.

A diferencia de estudios basados en casos aislados, el análisis buscó evidencia cuantitativa y replicable sobre cambios en el estilo lingüístico. Para ello, se generó primero un corpus artificial con discursos creados mediante modelos de IA como OpenAI y Google, utilizando instrucciones estandarizadas que variaban partido, tema y tono. A partir de esas “huellas lingüísticas” se identificaron patrones en los discursos reales de los legisladores.

El estudio detectó un punto de quiebre en septiembre de 2024, cuando aumentó de forma significativa la presencia de estructuras argumentativas y giros retóricos compatibles con redacción asistida por IA, principalmente en intervenciones de legisladores jóvenes y en ciertos grupos parlamentarios.