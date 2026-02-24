Detectan aumento de hasta 70% en uso de IA en discursos del Congreso
Un estudio del Buró Parlamentario, elaborado por el investigador Sergio Bárcena, analizó más de 13 mil intervenciones y ubicó un punto de quiebre en septiembre de 2024
El uso de la Inteligencia Artificial (IA) para la elaboración de discursos legislativos en México aumentó entre 60 y 70 por ciento en los últimos 18 meses, de acuerdo con un estudio del Buró Parlamentario.
La investigación fue encabezada por el doctor Sergio Bárcena, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, quien analizó 13 mil 92 intervenciones en tribuna registradas en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados entre 2021 y 2025, además de realizar comparativos con el Senado.
A diferencia de estudios basados en casos aislados, el análisis buscó evidencia cuantitativa y replicable sobre cambios en el estilo lingüístico. Para ello, se generó primero un corpus artificial con discursos creados mediante modelos de IA como OpenAI y Google, utilizando instrucciones estandarizadas que variaban partido, tema y tono. A partir de esas “huellas lingüísticas” se identificaron patrones en los discursos reales de los legisladores.
El estudio detectó un punto de quiebre en septiembre de 2024, cuando aumentó de forma significativa la presencia de estructuras argumentativas y giros retóricos compatibles con redacción asistida por IA, principalmente en intervenciones de legisladores jóvenes y en ciertos grupos parlamentarios.
Las mayores proporciones de estilos compatibles con IA se registraron en el Partido Verde, seguido de Morena, PRI, PT, PAN y Movimiento Ciudadano. Además, el análisis indica que, a mayor nivel educativo del legislador, menor es la propensión a utilizar estas herramientas; las tasas más altas se observaron en perfiles con educación media y técnica.
En el estudio también colaboraron el maestro Alonso Tamez, secretario técnico de la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado, y el ingeniero saltillense Roberto Díaz, quien recientemente presentó una iniciativa en materia de IA en el Congreso de Coahuila.
El análisis destaca ventajas como la optimización en la construcción de mensajes, la reducción de tiempos de preparación y la posibilidad de anticipar reacciones públicas. Asimismo, señala que puede mejorar la claridad del discurso y facilitar el procesamiento de grandes volúmenes de información.
No obstante, advierte riesgos como la homogeneización del lenguaje político, la dependencia de infraestructura tecnológica privada, la sobreoptimización orientada al impacto mediático y cuestionamientos sobre la autoría real de los discursos. También plantea la posibilidad de que se diluya la responsabilidad individual del representante y que la deliberación se perciba como un proceso excesivamente tecnificado.