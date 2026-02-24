Semana clave para la subasta de AHMSA: concluye plazo de impugnaciones y el 27 será la puja

MONCLOVA, COAH.- La subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) entra en su etapa decisiva, luego de que este lunes concluyó el plazo legal para que el síndico resolviera las impugnaciones promovidas por empresas que no lograron avanzar en la fase de precalificación, un paso que permitirá definir con mayor claridad quiénes podrán mantenerse dentro del proceso de venta.

Héctor Manuel Garza Martínez, abogado de acreedores de la acerera, explicó que la resolución de estas inconformidades es clave, ya que permitirá establecer con certeza jurídica qué participantes continúan en la subasta. “El lunes venció el plazo para que el síndico resolviera las impugnaciones de las empresas que no fueron precalificadas dentro de este procedimiento de venta. A partir de ahí se podrá tener mayor claridad sobre el curso de la subasta”, señaló.

El siguiente momento determinante será el 25 de febrero, fecha en que las empresas interesadas deberán presentar las garantías de seriedad, un requisito económico indispensable que permitirá confirmar qué compañías cuentan con la capacidad financiera para continuar en la puja.

Garza Martínez indicó que este depósito representa un filtro definitivo, ya que solo quienes cumplan con esta obligación podrán avanzar hacia la fase final del proceso de venta de los activos de la siderúrgica.

De acuerdo con información publicada previamente por Vanguardia MX, la subasta de AHMSA está programada para el próximo 27 de febrero, fecha en la que se definirá formalmente quién presenta la mejor propuesta para adquirir la empresa que permanece en concurso mercantil.

Hasta ahora, el síndico no ha hecho pública la lista oficial de empresas que avanzaron ni de aquellas que presentaron impugnaciones, tanto en el expediente de AHMSA como en el de Minera del Norte, lo que mantiene incertidumbre entre los acreedores.

Entre los nombres que han trascendido de manera extraoficial se encuentran Almacenadora Afirme, Banco Afirme y la firma internacional Cargill, aunque no existe confirmación oficial sobre su participación definitiva en la subasta.

Con estos plazos cumplidos y a unos días de la puja, el proceso entra en su fase más crítica, en la que se definirá el futuro de la histórica acerera y la posibilidad de reactivar sus operaciones tras la crisis financiera que la mantiene paralizada.