Semana clave para la subasta de AHMSA: concluye plazo de impugnaciones y el 27 será la puja

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 24 febrero 2026
    Semana clave para la subasta de AHMSA: concluye plazo de impugnaciones y el 27 será la puja
    La definición de los participantes marcará el futuro de la acerera, que permanece en concurso mercantil y con operaciones paralizadas. LIDIET MEXICANO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

COMPARTIR

TEMAS


Empresas

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


AHMSA

Vence plazo para resolver impugnaciones y la subasta de AHMSA entra en su fase decisiva rumbo al 27 de febrero

MONCLOVA, COAH.- La subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) entra en su etapa decisiva, luego de que este lunes concluyó el plazo legal para que el síndico resolviera las impugnaciones promovidas por empresas que no lograron avanzar en la fase de precalificación, un paso que permitirá definir con mayor claridad quiénes podrán mantenerse dentro del proceso de venta.

Héctor Manuel Garza Martínez, abogado de acreedores de la acerera, explicó que la resolución de estas inconformidades es clave, ya que permitirá establecer con certeza jurídica qué participantes continúan en la subasta. “El lunes venció el plazo para que el síndico resolviera las impugnaciones de las empresas que no fueron precalificadas dentro de este procedimiento de venta. A partir de ahí se podrá tener mayor claridad sobre el curso de la subasta”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuilense vive violencia en Puerto Vallarta durante jornada laboral

El siguiente momento determinante será el 25 de febrero, fecha en que las empresas interesadas deberán presentar las garantías de seriedad, un requisito económico indispensable que permitirá confirmar qué compañías cuentan con la capacidad financiera para continuar en la puja.

Garza Martínez indicó que este depósito representa un filtro definitivo, ya que solo quienes cumplan con esta obligación podrán avanzar hacia la fase final del proceso de venta de los activos de la siderúrgica.

De acuerdo con información publicada previamente por Vanguardia MX, la subasta de AHMSA está programada para el próximo 27 de febrero, fecha en la que se definirá formalmente quién presenta la mejor propuesta para adquirir la empresa que permanece en concurso mercantil.

Hasta ahora, el síndico no ha hecho pública la lista oficial de empresas que avanzaron ni de aquellas que presentaron impugnaciones, tanto en el expediente de AHMSA como en el de Minera del Norte, lo que mantiene incertidumbre entre los acreedores.

Entre los nombres que han trascendido de manera extraoficial se encuentran Almacenadora Afirme, Banco Afirme y la firma internacional Cargill, aunque no existe confirmación oficial sobre su participación definitiva en la subasta.

Con estos plazos cumplidos y a unos días de la puja, el proceso entra en su fase más crítica, en la que se definirá el futuro de la histórica acerera y la posibilidad de reactivar sus operaciones tras la crisis financiera que la mantiene paralizada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


AHMSA

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Caballo de Troya

Caballo de Troya
true

Los dos mejores momentos de las Fuerzas Armadas
El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?

El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?
El incendio ocurrió en un terreno baldío detrás de una gasolinera en la colonia Mirasierra.

Localizan a persona calcinada en predio de Saltillo; permanece sin identificar
La vocera estadounidense lanzó un mensaje directo tras la violencia en México y la muerte de “El Mencho”, mientras Washington actualiza alertas de viaje y presiona por más acciones contra el narcotráfico.

Karoline Leavitt amenaza a cárteles mexicanos... ‘Si tocan a un estadounidense pagarán caro’
El jugador de Saltillo Soccer buscará un lugar dentro del Club de Futbol Monterrey.

Saltillense Irvin Briones viaja a Monterrey para realizar pruebas con Rayados
Primeras planas de medios nacionales en puestos de periódicos destacan el operativo en torno a El Mencho.

La CIA le dio a México información ‘decisiva’ para localizar al ‘Mencho’
El presidente Trump ha afirmado que los aranceles beneficiarán al sector manufacturero estadounidense y crearán empleos en fábricas, aunque muchos economistas han cuestionado estas afirmaciones.

El gobierno de Trump actúa con rapidez para reestructurar su programa de aranceles