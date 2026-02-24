Coahuila se mantiene como destino confiable ante panorama nacional de inseguridad: OCV

MONCLOVA, COAH.- El clima de violencia registrado en diversas regiones del País ha generado cautela entre viajeros y una disminución temporal en la movilidad, sin embargo, el estado de Coahuila continúa ofreciendo condiciones de tranquilidad que lo posicionan como un destino seguro para el turismo, afirmó el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Coahuila, Enrique Ayala.

El representante del sector turístico reconoció que los hechos de inseguridad registrados recientemente en entidades como Jalisco y en otras zonas del País han provocado que muchas personas opten por posponer sus viajes, lo que también repercute en la actividad comercial. No obstante, subrayó que esta situación es temporal y que la recomendación principal es actuar con prudencia.

“Sí hay un poco de afectación, porque la gente deja de moverse ante lo que está sucediendo, lo más prudente es mantener la calma, evitar salir si no es necesario y esperar a que la situación mejore. Esto también impacta al comercio, pero confiamos en que pronto regrese la normalidad”, expresó.

Pese a este escenario, destacó que Coahuila ofrece un entorno distinto, caracterizado por la paz social y la seguridad, condiciones que permiten a los visitantes disfrutar con confianza de sus destinos naturales, culturales y recreativos.

“Aprovechamos para invitar a la gente a que venga y disfrute de todo lo que tenemos en Coahuila. Aquí se vive una tranquilidad que vale la pena experimentar, pueden pasar unos días de descanso con seguridad. Estamos muy bien y hay que aprovechar esta calma”, señaló.

Ayala reiteró que, mientras persista la incertidumbre en algunas regiones, es recomendable evitar traslados innecesarios, pero al mismo tiempo consideró que Coahuila representa una alternativa segura para quienes buscan viajar sin exponerse a situaciones de riesgo, gracias a su estabilidad y las condiciones de seguridad que prevalecen en la entidad.