Saltillo: desaparición de ruta 2A provoca aumentos de tiempo en traslados

La desaparición de la ruta de transporte público 2A en Saltillo ha generado diversas modificaciones en los traslados de los usuarios, quienes reportan un incremento en los tiempos de espera y la necesidad de caminar tramos más extensos para llegar a sus destinos. Habitantes de sectores como Satélite Norte, Las Torres y la Zona Centro señalaron que tras el cese de actividades de esta línea, sus recorridos habituales se han visto alterados al no contar hasta el momento con una unidad que cubra el trayecto de manera directa. TE PUEDE INTERESAR: Rutas alimentadoras del transporte público en Saltillo se desplegarán en cinco fases hasta 2027 El pasado lunes, el director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa, anunció que esta ruta quebró financieramente, por lo que dejó de operar desde el fin de semana. Ante ello, el señor Bernardo Fuentes, quien utilizaba frecuentemente la ruta para acudir a la zona de Urdiñola y Múzquiz, explicó que ahora debe realizar ajustes que le restan tiempo a su jornada diaria, pues las rutas cercanas no lo dejan en el punto exacto que requiere.

“Está muy mal eso, cacarean mucho que el servicio de transporte va a mejorar y que está mejorando, salvo las rutas esas que son de a gratis, todo lo demás sigue igual o peor”, afirmó. Detalló que mientras la ruta 2A lo dejaba a una sola cuadra de su destino, ahora tiene que tomar la 18 Colonias que le deja a cuatro o cinco cuadras de su casa. “Adaptar es buscar la más cercana, la que me deje más cerca de mi destino. La 2A me dejaba a una cuadra, esta me va a dejar a cinco cuadras. Todo cambia”, señaló Bernardo respecto a la nueva logística que debe seguir para movilizarse en la ciudad. Por su parte, César Neira, estudiante universitario de 25 años, comentó que desde el inicio de la semana comenzó a notar que las unidades tardaban más en pasar, lo que extendió su tiempo de traslado de una hora hasta las dos horas y media.

“Ahorita está tardando ya una hora y media en pasar aproximadamente desde que llego. Antes hacía una hora porque aparte sí se tardaba bastante, pero ahora estoy haciendo dos horas y media”, expuso el joven habitante del sector Satélite Norte. Neira agregó que la falta de frecuencia en el servicio lo ha obligado a buscar alternativas en otras líneas, aunque estas le implican caminar más o realizar trayectos que no son totalmente eficientes para su ubicación en Las Torras. “Si adaptaran la Roma, la usaría. Si pasara por allá por las colonias de abajo, sí la podría agarrar, pero la Roma no me deja hasta periférico. Tengo que bajar hasta mi colonia y si son unas 20 cuadras mínimo”, afirmó el estudiante universitario. TRABAJAN EN CUBRIR ZONAS AFECTADAS El alcalde de Saltillo, Javier Diaz González, expuso este martes ante los medios de comunicación que actualmente se trabaja con los concesionarios de la ruta Roma para cubrir las zonas. “Desde que tomamos protesta como alcalde de Saltillo, una de las primeras reuniones que tuvimos fue con los concesionarios de la ruta 2A donde ya nos decían que era inoperable mantener esa ruta porque es una de las rutas más largas que tiene Saltillo desde el oriente, el centro y el poniente de nuestro municipio. “Lo que se está haciendo es que unos de los concesionarios de la ruta 2A son concesionarios de la de la ruta Roma, entonces un trayecto de la ruta ruta 2A la va a suplir la ruta Roma, en el cual hay que hay que comunicar de mejor manera hacia la población para poder estar en el mismo canal y ya estamos trabajando con rutas del oriente para poder cubrir ese ese segmento de población”, expuso el edil este martes.

LIMITACIONES DEL TRANSPORTE GRATUITO Un factor común entre los usuarios entrevistados es que las nuevas rutas del programa “Aquí Vamos Gratis” no cubren necesariamente sus necesidades de transporte directo o les implican una mayor complejidad en sus conexiones. Bernardo Fuentes mencionó que aunque el programa es positivo, su aplicación es limitada para quienes no habitan en las zonas por donde transitan estas unidades, lo que deja a diversos sectores con opciones reducidas de movilidad. “Sería ideal que se pudiera ampliar el programa donde hubiera en las otras avenidas que vamos, donde hay mucho flujo de peatones. Eso de quitar ruta no, porque no todos vivimos por el mismo lugar”, comentó el ciudadano sobre la cobertura del servicio gratuito. Para César Neira, el uso de las rutas gratuitas representa la necesidad de realizar transbordos adicionales que consumen tiempo, ya que debe tomar una unidad para bajar y otra para trasladarse de un punto a otro en el poniente de Saltillo. “La gratis es agarrar la que baja y luego la que va de oriente a poniente. Es agarrar dos combis y sería el tiempo en lo que agarro la primera que baja, luego lo que me espero a agarrar la segunda”, señaló Neira sobre la logística de transbordos. IMPACTO ECONÓMICO EN USUARIOS La desaparición de la ruta 2A también ha derivado en un impacto económico para los pasajeros, especialmente para aquellos que, por motivos de salud o distancias, han tenido que optar por servicios de transporte privado como el taxi. Julieta, una usuaria que reside en la colonia Satélite, explicó que debido a un accidente previo no puede caminar tramos largos hacia las nuevas paradas, lo que la obliga a gastar aproximadamente 60 pesos por cada traslado hacia la calle Hidalgo en el centro. “Tengo que salir a buscar taxi o caminar a donde está la parada de la nueva. Si me queda poquito lejos las paradas, entonces tomo el taxi. Me cobra 60 pesos hasta aquí”, afirmó la señora Julieta sobre el costo de trasladarse desde su domicilio. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: reconfiguran ruta 2A tras salida de operación; Roma cubrirá parte del servicio La ciudadana estimó que este cambio representa un gasto cercano a los 240 pesos, cifra significativamente mayor a los 60 pesos que invertía anteriormente cuando la ruta 2A pasaba cerca de su ubicación y la dejaba en su destino. “Ya de regreso procuro no tomarlo, ya es más nada más de venir. Antes con la 2A gastaba 12 pesos diarios hasta aquí y luego otros 6 a la Central en el peri”, comparó la usuaria respecto a sus gastos anteriores.

FALLAS EN SISTEMA DE PAGO A la problemática de la falta de rutas se suma la deficiencia en las máquinas de cobro con tarjeta en las unidades que permanecen en circulación, lo que impide a los ciudadanos adultos mayores acceder a la tarifa preferencial de 6 pesos. Julieta denunció que en diversas ocasiones ha tenido que pagar la tarifa completa de 15 pesos debido a que el sistema de prepago no funciona, una situación que el operador de la unidad atribuye a fallas técnicas de la máquina. “Se batalla mucho también con las tarjetas, porque si ocupo otra no sirve la máquina y tiene uno que pagar los 15 pesos, no los 6. Hay que pagar los 15 cuando no funcionan las máquinas”, señaló la afectada sobre las complicaciones del servicio. Finalmente, Bernardo Fuentes lamentó que la reducción de opciones de transporte también impacte en la vida social de los saltillenses, recordando que la desaparición de rutas anteriores como la 1B ya lo había dejado sin forma de visitar a sus familiares. “Ya no visito a mi hermana, te soy franco, porque ya no hay en qué ir, a menos que sea taxi que es una lana. Nos están incomunicando. Trabajas para comer, no para pasear”, concluyó Fuentes sobre la situación actual del transporte en Saltillo.

