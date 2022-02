Baja un 37% positividad de pruebas de COVID-19

MONCLOVA, COAH.- Durante los últimos días, el Covid-19 ha cedido en la ciudad de Monclova, ocasionando que la positividad de las pruebas que se realizan por las instituciones médicas y de salud bajara a un 37 por ciento.

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, informó que por ahora se realizan de 100 a 150 pruebas diarias en la ciudad, entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud así como laboratorios privados, por fortuna los resultados positivos están disminuyendo.

El médico informó que hay 98 casos activos y únicamente 12 hospitalizados en la Clínica Cemex del IMSS, donde exclusivamente se atienden a pacientes con coronavirus, de estos, tres pacientes tuvieron que ser intubados, sin embargo son cifras menores a las vistas en semanas pasadas.

No obstante que las estadísticas de la pandemia van a la baja, Aguilar Arocha recordó a la sociedad que esto no ha pasado, aclaró que no porque hay casos a la baja se tiene que tiene que bajar la guardia.

“No hay que echar campanas al vuelo, porque todavía está la infección” expresó en entrevista con VANGUARDIA.

Dijo que la gente ha ayudado a cuidarse extremando medidas preventivas de contagio y esto ha ayudado sin duda a que los índices de contagio vayan a la baja. hizo el llamado para que se continúen aplicando los protocolos sanitarios y en corto plazo tener contados los casos positivos de Covid-19.