Coahuila: Incumple 40% de automovilistas con el pago de derechos vehiculares; en 2026, refrendo costará $2 mil 441
De no pagarlos, automovilistas corren el riesgo de ser multados con hasta $2 mil 262
En la recta final del año, aproximadamente el 40 por ciento de los vehículos en el estado no han realizado el trámite de cambio de placas, por lo que, además de cubrir los pagos de control vehicular correspondientes a este año, también deberán pagar 2 mil 441 pesos por cada unidad como refrendo vehicular.
Este monto fue validado por el Congreso del Estado tras la aprobación por mayoría del paquete económico para el próximo año, el pasado lunes 22 de diciembre. El ajuste representa un incremento del 4% respecto al costo vigente en 2025 y corresponde al factor inflacionario.
El monto quedó establecido en la Ley de Hacienda aprobada junto con la Ley de Ingresos, donde se fijan las tarifas de los servicios de control vehicular. De acuerdo con el artículo 96, el refrendo aplicará para automóviles, camiones, camionetas, remolques, motocicletas, motocicletas todo terreno de cuatro llantas, vehículos utilitarios recreacionales y unidades de servicio público en todas sus modalidades.
Para quienes incumplieron con el plaqueo en 2025 o deban obtener láminas durante este año, la misma disposición contempla el costo por la dotación de placas metálicas con vigencia de tres años, cuyo precio será de mil 171 pesos para automóviles, motocicletas, camiones, camionetas, vehículos de servicio público y remolques.
En comparación, durante 2025 el pago por derechos de control vehicular fue de 2 mil 347 pesos, mientras que las nuevas láminas tuvieron un costo de mil 126 pesos.
De acuerdo con la Ley de Ingresos aprobada para 2026, el Gobierno del Estado prevé recaudar, por concepto de derechos de control vehicular, un monto de 2 millones 674 mil 552 pesos.
Hasta el cierre de noviembre, la Administración Fiscal General del Estado informó que el 44 por ciento del padrón vehicular de Coahuila aún estaba pendiente de realizar este trámite, aunque se esperaba que al finalizar diciembre la cifra se redujera a 35 por ciento.
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
En Saltillo, la Ley de Ingresos Municipal establece que un agente de tránsito puede infraccionar a un automovilista por carecer de placas o por circular con placas vencidas. Según el Reglamento de Tránsito y Transporte (RTyT) del municipio, la sanción oscila entre 10 y 20 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes actualmente a entre mil 131 y 2 mil 262 pesos.
En caso de que el automovilista circule con placas vencidas y no pueda presentar algún documento que acredite el pago de la infracción, el vehículo puede ser asegurado por agentes de tránsito.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PAGARLO?
Según la Administración Fiscal del Estado, los recursos recaudados se destinan a inversiones públicas de infraestructura relacionadas con la circulación vehicular, como semaforización, alumbrado, señalética, recarpeteo y pavimentación, entre otros rubros, lo que contribuye a mejorar la movilidad en Coahuila.
Además, una parte también se destina a la prestación del servicio y administración del padrón vehicular del estado.
Pasos para hacer el trámite
• Entra a www.pagafacil.gob.mx
• Selecciona Control Vehicular
• Da clic en “Pago”
• Captura placa y últimos 4 dígitos del número de serie
• Elige tu método de pago (línea de captura, nómina o parcialidades)
• Genera tu formato de pago
• Si es refrendo de placas, realiza el pago
• Agenda tu cita para recogerlas en módulos