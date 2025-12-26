Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA)
La Estación Monterrey Centro quedará a menos de un kilómetro de las estaciones de Metrorrey, que se espera pueda conectar al Aeropuerto
Documentación pública reveló la ubicación de las estaciones del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo que se construirán en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Recientemente, VANGUARDIA publicó dónde se pretenden edificar las estaciones en la Zona Metropolitana de Saltillo, mientras que documentos públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dieron a conocer el resto de las ubicaciones.
La documentación fue emitida conforme a la licitación para la construcción del segmento denominado 15A1, correspondiente a la Zona Metropolitana de Monterrey.
Uno de los factores que confirma esta información es que el tren de pasajeros seguirá las mismas vías que actualmente utiliza el tren de carga.
El concurso establece que la primera estación en Nuevo León se ubicará en el municipio de García, específicamente en el cruce con la avenida Hacienda del Fraile, a pocos metros de un fraccionamiento con el mismo nombre.
Posteriormente, el tren avanzará hacia Santa Catarina, donde se prevé la construcción de un paradero en el cruce de la carretera Saltillo–Monterrey con la calle Los Arredondo.
En la esquina de ese punto se encuentra la plaza comercial El Paseo Santa Catarina. El paradero colindará al norte con la colonia Monte de los Olivos Industrial; al este, con la colonia Industrial Unidad Nacional; y al oeste y sur, con la colonia El Lechugal.
La ruta continuará hasta la Estación Monterrey Centro, que tendrá una extensión de 96 mil metros cuadrados y estará ubicada junto al actual Mercado Campesino, sobre la avenida Venustiano Carranza.
De acuerdo con Google Maps, esta estación se localizará a 850 metros de la estación Edison del Metro y a 1.1 kilómetros de la estación Central. Otros puntos de referencia cercanos son el campus de Ciencias de la Salud de la UANL, la Central de Autobuses, la estación Cuauhtémoc del Metro y la avenida Colón.
El tren continuará hacia el municipio de Escobedo, en el cruce entre la avenida Las Torres y Manuel L. Barragán.
El denominado paradero Las Torres estará cerca del centro comercial Sendero Escobedo, el Centro de Reinserción Social Femenil y las colonias Hacienda de Escobedo y Joyas de Anáhuac.
La ruta seguirá hacia el paradero Bustamante, en el municipio de Villaldama, donde actualmente existe una antigua estación de tren y un parque llamado La Estación. Se ubicará entre la calle Potrero y la calle José María Domínguez.
La última estación en Nuevo León estará en el municipio de Anáhuac y llevará ese nombre. Se localizará cerca de las calles Ferrocarriles, Río Pánuco y 5 de Mayo.