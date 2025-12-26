Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA)

Documentación pública reveló la ubicación de las estaciones del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo que se construirán en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Recientemente, VANGUARDIA publicó dónde se pretenden edificar las estaciones en la Zona Metropolitana de Saltillo, mientras que documentos públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dieron a conocer el resto de las ubicaciones.

La documentación fue emitida conforme a la licitación para la construcción del segmento denominado 15A1, correspondiente a la Zona Metropolitana de Monterrey.

Uno de los factores que confirma esta información es que el tren de pasajeros seguirá las mismas vías que actualmente utiliza el tren de carga.

El concurso establece que la primera estación en Nuevo León se ubicará en el municipio de García, específicamente en el cruce con la avenida Hacienda del Fraile, a pocos metros de un fraccionamiento con el mismo nombre.