Revelan nuevos documentos sobre su muerte que Epstein no estaba bien vigilado en prisión

WASHINGTON- Los nuevos archivos que fueron publicados por el Departamento de Justicia estadounidense sobre Jeffrey Epstein revelan nuevos detalles sobre su muerte en prisión y precisan en que el pederasta no contaba suficiente vigilancia, no obstante, a que existía el riesgo de suicidio, de a cuerdo a The Washington Post.

Epstein perdió la vida en prisión el 10 de agosto de 2019, tras ser acusado de varios cargos de tráfico y delitos sexuales por los que le podrían dado una condena de 45 años, y un día antes de se hicieran públicos miles de documentos con pruebas que sustentaban la acusación del abuso sexual de niñas y mujeres jóvenes.

Por otra parte, la autopsia determinó que se había ahorcado en su celda, sin embargo, muchas personas, incluyendo miembros del Congreso estadounidense así como partidarios de Donald Trump, aseveran, sin contar con pruebas pruebas, que fue asesinado.

En este sentido, los documentos publicados por el Departamento de Justicia no incluyen tampoco alguna prueba en relación a un posible asesinato, pero sí escudriñan en la teoría de que las autoridades penitenciarias no realizaron un monitoreo adecuado a Epstein, no obstante a pesar de que estaba bajo vigilancia por el riesgo de suicidio, precisa The Washington Post.

Así mismo, los documentos dan más detalles en relación con un intento de suicidio previo llevado acabo por el magnate, este ocurrió el 23 de julio de 2019, unas semanas después de su ingreso en prisión, cuando fue encontrado semiinconsciente en el suelo de su celda, con una soga alrededor del cuello.

”Tras intentar ponerlo de pie con dificultad, el personal le sujetó las manos y las piernas a Epstein y lo sacó en una camilla, según el informe. Una evaluación médica reveló enrojecimiento y abrasiones en el cuello. Las fotos del informe, con fecha de la 1:45 a. m. y etiquetadas como “posible intento de suicidio”, muestran a un Epstein desaliñado, con una bata azul antisuicidio y la piel ligeramente enrojecida por encima de la clavícula”, detalla el Washington Post.

Después de aquel hecho, Epstein fue puesto en vigilancia por la posibilidad de un nuevo suicidio y en los documentos hay notas manuscritas de los empleados, que fueron tomadas en intervalos de 15 minutos.

En una de ellas se indica que Epstein expresó que un compañero de celda intentó matarlo, y en el informe de la investigación también recoge el testimonio de un funcionario que aseveró lo mismo. Sin embargo, los investigadores decidieron no corroborar que el entonces compañero, el expolicía Nicholas Tartaglione, lo hubiera agredido.

Así también, en otro documento están incluidas notas de una entrevista con un psicólogo de la prisión que observó a Epstein durante las dos semanas siguientes, y en la que el magnate precisó que “suicidarse iba contra su religión” y que no le gustaba el dolor.

Sin embargo, tres días después, cuando es estaba valorando la posibilidad de sacarlo de la unidad especial para personas con problemas psiquiátricos donde estaba tras su intento de suicidio, de donde salió el 30 de julio, el psicólogo jefe de la prisión escribió un correo electrónico en el que manifestó su preocupación “porque lo había bajado a observación psicológica en lugar de mantenerlo en vigilancia por suicidio”.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.