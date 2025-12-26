Se pronostica un fin de año frío en Coahuila, con temperaturas de hasta -5 grados en serranías

Para el próximo lunes, 29 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un sensible descenso de la temperatura ambiental, principalmente en las zonas serranas de Coahuila, con niveles mínimos de -5 a 0 grados y heladas durante la madrugada del martes 30.

Para el día 31 “se espera un ambiente que transitará de un frío marcado a condiciones un poco más templadas durante el día, aunque las noches y madrugadas seguirán siendo frías debido a la influencia de frentes fríos recientes”, señala el reporte.

Pero, de acuerdo con Meteored, en estos tres últimos días del año las temperaturas mínimas oscilarán entre los -2 grados el lunes 29 y los 5 grados el miércoles 31 de diciembre, incluso en la capital del estado.

Durante este periodo se prevén intervalos de chubascos (5 a 25 mm), tanto en Coahuila como en Sonora, Michoacán, Estado de México y Tlaxcala, con probabilidad de lluvia congelante en Coahuila y Sonora, señala el SMN, dependiente de Conagua.

Para el mismo lapso, se anticipan también vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Querétaro.

La tendencia general es que el día 30 de diciembre se perfila como el más frío del mes, con temperaturas mínimas que podrían alcanzar valores bajo cero en zonas altas, lo que incluye a Saltillo.

Para la víspera de Año Nuevo, se prevé una recuperación en las temperaturas máximas, lo que hará la tarde más agradable; sin embargo, la noche de la celebración volverá a ser fría.

Durante la llegada del frente frío número 24 en enero y del número 28 en febrero, estas fueron algunas de las mínimas que marcaron récords de frío en 2025: Saltillo y Arteaga, -4 °C en enero (frente frío 24); Torreón, -2 °C en enero 22; y Ramos Arizpe, -4 °C en enero.

Asimismo, Piedras Negras registró -3 °C en enero y febrero pasados; Monclova, -3 °C en enero; y ahora, en zonas serranas, de 0 a -5 °C en diciembre de 2025 (frentes fríos 23 y 24).

FIN DE SEMANA

Mientras tanto, el SMN anunció que durante sábado y domingo el frente frío número 24 se extenderá sobre el noroeste de México y continuará interactuando con la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, con la corriente en chorro polar y con un río atmosférico, originando descenso de temperatura en el noroeste y norte del país, así como lluvias e intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

Se agrega la probabilidad de nieve o aguanieve durante la mañana en zonas montañosas de Baja California y Chihuahua. El lunes, el frente se disipará en dicha región, dejando de afectar al país.

El domingo también ingresará un nuevo sistema frontal con su masa de aire ártico sobre el norte del país y, durante el lunes, se desplazará rápidamente a lo largo de la vertiente del golfo de México, generando descenso de temperatura, con lluvia congelante en Coahuila y caída de nieve o aguanieve en Chihuahua.