Bajan homicidios en Torreón, Matamoros y Lerdo, pero suben en Gómez Palacio

En el delito de secuestro, en el 2020 no hubo carpetas de investigación y en el 2021 suman dos.

Los homicidios dolosos en el municipio de Torreón, durante el período hasta el 30 de octubre del 2021 ha disminuido en comparación con el 2020; igual en Matamoros y Lerdo, pero han aumentado en Gómez Palacio.

En el informe que dio a conocer el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, señala que las estadísticas consideran sólo los delitos denunciados ante las autoridades.

De acuerdo al documento, en el renglón de homicidios dolosos en Torreón se tiene una disminución del 51.9 por ciento, en cuanto a carpetas de investigación a 25; en el delito de feminicidio la baja es de un 20 por ciento, cinco y cuatro; aunque el renglón de homicidio culposo aumentó un 25 por ciento, al pasar de 28 a 35.

El robo con violencia bajó de 306 a 108; el robo con vehículo disminuyó de 188 a 133; el robo a casa – habitación bajó de 557 a 460; robo a negocio, bajó de 448 a 270; robo a transeúnte bajó de 219 a 100.

Pero el delito de violación aumentó de 45 a 118; y el de violencia familiar, se incrementó de 2,053 a 2,354.

En Matamoros, las carpetas de investigación por homicidio doloso disminuyeron de ocho a tres; el feminicidio, no hubo en el 2020 y en el 2021 suma uno; homicidio culposo aumentó de cinc a seis; en el 2020 hubo un secuestro y en el 2021 no va ninguno; en el 2020 no hubo extorsiones y en el 2021 van dos.

El robo con violencia bajó de 22 a 18; el robo de vehículo disminuyó de 11 a dos; el robo a casa – habitación aumentó de 98 a 191; robo a negocio subió de 40 a 121; robo a transeúnte subió de 24 a 29; la violación aumentó de 20 a 24; la violencia familiar subió de 288 a 296.

En Gómez Palacio, Durango, las carpetas de investigación por homicidio doloso subieron de nueve a 12; el feminicidio subió de uno a cuatro; el homicidio culposo bajó de 32 a 31; no hubo secuestros y la extorsión subió de dos a tres.

Robo con violencia bajó de 206 a 199; robo de vehículo bajó de 224 a 174; robo a casa – habitación disminuyó de 713 a 599; robo a negocio bajó de 298 a 258; rob a transeúnte bajó de 157 a 153; la violación subió de 41 a 48; la violencia familiar aumentó de 1,132 a 1,235.

En Ciudad Lerdo, las carpetas de investigación por homicidio doloso bajaron de 14 a siete; los feminicidios pasaron de cuatro a uno; los homicidios culposos bajaron de 11 a 10; no hubo secuestros; y extorsión, no hubo en 2020 y en 2021 van dos.

El robo con violencia disminuyó de 52 a 36; robo de vehículo pasó de 60 a 43; robo a casa – habitación bajó de 283 a 241; robo a negocio de 78 a 62; robo a transeúnte, de 38 a 36; las violaciones subieron de 15 a 23; y la violencia familiar de 474 a 507.